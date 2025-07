Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des conseillers

Partager Facebook

Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de l’année législative 2024-2025.

Dans ce message, M. Ould Errachid a exprimé, en son nom et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre, ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme à SM le Roi, implorant le Très-Haut de préserver le Souverain, de Lui accorder santé et bien-être et de réaliser les aspirations de Son peuple fidèle à davantage de progrès et de prospérité.

Le président de la Chambre des conseillers s’est dit heureux que la clôture de cette session coïncide avec la célébration par le peuple marocain, de Tanger à Lagouira, du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, saisissant cette heureuse occasion pour réaffirmer à Sa Majesté le Roi ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale, ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de quiétude.

M. Ould Errachid a également salué la Haute Sollicitude dont SM le Roi entoure Son peuple fidèle dans l’ensemble des régions du Royaume, à la faveur des différents chantiers et projets structurants de développement économique et social pour un présent prospère et un avenir prometteur.

La Chambre des conseillers, avec toutes ses composantes, réitère sa pleine adhésion à cette glorieuse marche de développement, tout en étant fière du bilan des travaux de cette session printanière, notamment en matière d’amélioration de la production législative, en particulier en ce qui concerne la réforme du système judiciaire, le renforcement du système de la Protection sociale et de la Couverture sanitaire, le redressement des finances des collectivités territoriales, l’immunisation des finances publiques et la protection du patrimoine, a-t-il poursuivi.

M. Ould Errachid a également fait état d’un bilan positif en ce qui concerne la valorisation de l’initiative législative des conseillers tant pour la présentation d’amendements et la proposition de lois que pour la mise en œuvre du contrôle parlementaire, à travers l’interpellation du gouvernement sur les questions à dimension stratégique qui préoccupent les citoyens telles que l’eau, l’agriculture, l’emploi, l’investissement, l’économie sociale, la transition énergétique et numérique et la réforme administrative.

D’autre part, a-t-il enchaîné, la Chambre des conseillers a continué, durant cette session législative, à exercer sa mission d’évaluation des politiques publiques, de même qu’elle a poursuivi la coordination et la coopération avec la Chambre des représentants et les autres institutions constitutionnelles, dans le cadre d’une approche favorisant l’efficacité et la complémentarité entre les différentes prérogatives constitutionnelles de la Chambre.

Aussi, et dans le but de renforcer son rôle comme espace institutionnel et pluraliste de débat public, la Chambre a continué à s’intéresser aux questions sociétales actuelles et futures, dans le cadre de l’accompagnement des grands chantiers de réforme menés dans le Royaume sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi, tout en restant attentive aux préoccupations et aspirations des citoyens, a relevé M. Ould Errachid.

Cette session printanière a été, par ailleurs, marquée par une présence remarquable et qualitative de la Chambre des conseillers sur le front de la diplomatie parlementaire, tant bilatérale que multilatérale, qui s’est manifestée par la consolidation de la coopération avec les Parlements de plusieurs pays ainsi qu’avec les Unions régionales, continentales et internationales, conformément aux Hautes Orientations Royales encadrant l’action parlementaire et diplomatique, dans l’objectif de défendre les intérêts suprêmes du Royaume, en premier lieu la question du Sahara marocain, a-t-il rappelé.

Dans ce cadre, a-t-il ajouté, la Chambre a poursuivi sa stratégie d’ouverture sur les instances parlementaires en Afrique, dans le monde arabe et dans la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes ainsi qu’en Asie, en participant aux différents fora et rencontres et en organisant des évènements d’envergure, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, à l’instar du Forum parlementaire sur la coopération avec la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), du Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud et du Forum parlementaire économique pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe.

La Chambre des conseillers confirme ainsi son soutien constant aux initiatives de coopération Sud-Sud ainsi que son engagement à consolider le positionnement du Maroc, en tant qu’acteur central du dialogue et du rapprochement entre les peuples et les parlements, et à accompagner la dynamique des reconnaissances internationales du plan d’autonomie des provinces du Sud présenté par le Royaume, en tant qu’unique solution à même de régler ce différend artificiel autour du Sahara marocain, a-t-il conclu.

LR/MAP