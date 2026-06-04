Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit les membres nommés à la Cour Constitutionnelle

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Communiqué du Cabinet Royal :

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu ce jeudi 18 Di Al Hijja 1447 H correspondant au 04 juin 2026, au Palais Royal de Rabat, les membres nommés à la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique de cette Cour, et particulièrement les dispositions relatives au renouvellement du tiers de ses membres.

Il s’agit de :

-M. Mohamed Amine Benabdellah et M. Saad Rhzioual Berrada, membres nommés par Sa Majesté le Roi.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu nommer M. Mohamed Amine Benabdellah, président de la Cour Constitutionnelle.

-M. Ahmadou El Baz, membre élu par la Chambre des Représentants;

-M. Abdelhafid Adminou, membre élu par la Chambre des Conseillers.

Lors de cette audience, les nouveaux membres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve”.

LR/MAP