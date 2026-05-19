Rabat accueille la 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en espace francophone

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Le Maroc abrite, mercredi à Rabat, la deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone.

Cette deuxième Conférence sera coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Organisée en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la Conférence connaîtra la participation de 62 délégations, dont 26 représentées au niveau ministériel, de hauts représentants des Nations Unies, de l’OIF et d’organisations régionales ainsi que d’experts civils et militaires œuvrant dans le domaine du maintien de la paix.

La Conférence se tient dans une conjoncture charnière marquée par l’évolution continue de l’environnement dans lequel opèrent les opérations de maintien de la paix onusiennes et les réformes en cours engagées au niveau des Nations Unies portant sur l’architecture du maintien et de la consolidation de la paix. Elle a de ce fait pour objectif principal d’offrir une opportunité supplémentaire pour les pays francophones de dégager une compréhension commune sur les enjeux actuels des opérations de maintien de la paix dans lesquels ils sont engagés.

La tenue de cette Conférence internationale au Maroc portant sur cette thématique centrale est une reconnaissance de la contribution pionnière et constante du Royaume dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde. Elle témoigne de la confiance et de la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des instances internationales en tant qu’acteur engagé, mobilisateur et fédérateur sur les grands débats multilatéraux.

Cette deuxième édition fait suite à la première Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, tenue à Paris en 2016.

LR/MAP