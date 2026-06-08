La Commissaire de l’UA chargée du développement économique salue les avancées réalisées par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi

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La Commissaire de l’Union Africaine (UA) chargée du développement économique, du tourisme, du commerce, de l’industrie et des mines, Francisca Tatchouop Belobe, a salué, lundi à Rabat, les avancées réalisées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Tatchouop Belobe a mis en exergue les énormes progrès accomplis par le Maroc dans le secteur industriel au cours des dernières années, notant que le Royaume occupe une place de premier plan dans les industries automobile et aéronautique au niveau du continent.

Mme Tatchouop Belobe, qui a également salué le partage par le Maroc de son expérience avec les pays africains, a mis en avant la mise en place par le Royaume d’une chaîne de valeur concernant les minéraux critiques.

La responsable africaine a tenu, à cette occasion, à exprimer ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son soutien indéfectible à la Commission de l’UA.

LR/MAP