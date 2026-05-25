Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication adhère au PNDAI

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Une convention de partenariat relative à l’adhésion du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que des institutions et organismes relevant de sa tutelle au Portail National du Droit d’Accès à l’Information (PNDAI) a été signée dimanche à Rabat, en marge de la 3e édition du Morocco Gaming Expo (MGE 2026).

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le président de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), Omar Seghrouchni.

En vertu de cette convention, le ministère ainsi que ses trois départements sectoriels – Jeunesse, Culture et Communication – s’engagent notamment à assurer le suivi des demandes et réclamations reçues et à y répondre conformément aux dispositions de la loi n° 31.13 relative au droit d’accès à l’information.

L’accord prévoit également le partage des liens donnant accès aux informations publiées de manière proactive par le ministère, y compris celles relatives aux données ouvertes, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 10 de ladite loi. Il prévoit en outre la transmission à la Commission des données concernant l’ensemble des établissements et organismes placés sous la tutelle ou la supervision du ministère.

De son côté, la CNDP assure l’organisation de sessions de formation et de sensibilisation au profit du ministère autour du droit d’accès à l’information, tout en accompagnant le département dans son intégration effective au PNDAI.

A cette occasion, M. Bensaid a souligné que l’adhésion du ministère au PNDAI, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles garantissant ce droit fondamental, marque une nouvelle étape dans le processus de digitalisation des services publics.

Cette démarche traduit la volonté de “faire de la transparence un pilier central et concret de notre action, en rapprochant l’information du citoyen dans un esprit de responsabilité et d’efficacité”, a affirmé le ministre.

Dans une déclaration à la presse, M. Seghrouchni a indiqué que la signature de cette convention revêt une importance particulière au regard de la diversité des secteurs placés sous la tutelle du ministère.

Il a aussi noté que cette initiative permettra aux citoyens de toutes les catégories d’âge, notamment les jeunes, de prendre connaissance de la gestion des affaires publiques relevant du ministère.

Le PNDAI est une plateforme numérique permettant aux citoyennes et citoyens, ainsi qu’aux ressortissants étrangers résidant légalement au Maroc, de déposer et de suivre les demandes d’accès à l’information et les réclamations y afférentes, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 31-13.

Il permet également de fournir des données et des indicateurs précis au profit de l’institution ou de l’organisme concerné, à même d’améliorer la qualité des services et de renforcer l’efficacité du système du droit d’accès à l’information.

LR/MAP