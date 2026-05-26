Mondial 2026 | Mohamed Ouahbi dévoile la liste finale des Lions de l’Atlas

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Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a dévoilé, mardi, une liste de 26 joueurs et 3 réservistes, retenus en prévision de la Coupe du monde de football qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Maroc évoluera dans le groupe C de la Coupe du Monde côtés du Brésil, de l’Ecosse et d’Haïti.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens:

-Yassine Bounou

-Munir El Kajoui

-Ahmed Reda Tagnaouti

Défenseurs:

-Noussair Mazraoui

-Anas Salah-Eddine

-Youssef Bellammari

-Achraf Hakimi

-Zakaria El Ouahdi

-Nayef Aguerd

-Chadi Riad

-Redouane Halhal

-Issa Diop

Milieux de terrain:

-Samir El Mourabet

-Ayyoub Bouaddi

-Neil El Aynaoui

-Sofyan Amrabat

-Azzedine Ounahi

-Bilal El Khannouss

-Ismaël Saibari

Attaquants:

-Abdesamad Ezzalzouli

-Chemsdine Talbi

-Soufiane Rahimi

-Ayoub El Kaabi

-Brahim Diaz

-Yassine Gessim

-Ayoube Amaimouni-Echghouyab

Réservistes :

-El Mehdi Al Harrar

-Amine Sbai

-Marwane Saadane

LR/MAP