Mondial 2026 | Mohamed Ouahbi dévoile la liste finale des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a dévoilé, mardi, une liste de 26 joueurs et 3 réservistes, retenus en prévision de la Coupe du monde de football qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Le Maroc évoluera dans le groupe C de la Coupe du Monde côtés du Brésil, de l’Ecosse et d’Haïti.
Liste des joueurs convoqués :
Gardiens:
-Yassine Bounou
-Munir El Kajoui
-Ahmed Reda Tagnaouti
Défenseurs:
-Noussair Mazraoui
-Anas Salah-Eddine
-Youssef Bellammari
-Achraf Hakimi
-Zakaria El Ouahdi
-Nayef Aguerd
-Chadi Riad
-Redouane Halhal
-Issa Diop
Milieux de terrain:
-Samir El Mourabet
-Ayyoub Bouaddi
-Neil El Aynaoui
-Sofyan Amrabat
-Azzedine Ounahi
-Bilal El Khannouss
-Ismaël Saibari
Attaquants:
-Abdesamad Ezzalzouli
-Chemsdine Talbi
-Soufiane Rahimi
-Ayoub El Kaabi
-Brahim Diaz
-Yassine Gessim
-Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Réservistes :
-El Mehdi Al Harrar
-Amine Sbai
-Marwane Saadane
LR/MAP