Echange fructueux entre M. Bourita et son homologue congolais sur le renforcement de la coopération bilatérale

Échange fructueux entre M. Bourita et son homologue congolais sur le renforcement de la coopération bilatérale

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu mardi à Rabat un échange fructueux avec le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger de la République du Congo, Constant-Serge Bounda, axé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont relevé la profondeur et la solidité des liens d’amitié ainsi que le sentiment d’estime et de respect existant entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Denis Sassou Nguesso.

Ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère privilégié des relations de coopération entre les deux pays ainsi que leur volonté de leur insuffler une nouvelle dynamique et faire du partenariat Maroc-Congo un modèle de coopération interafricaine.

Les deux ministres sont, à cet égard, convenus de convoquer, dans les mois à venir, la prochaine Commission Mixte de Coopération Maroc-Congo pour booster et diversifier les domaines de coopération.

LR/MAP