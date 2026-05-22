Le Maroc et le Panama réitèrent leur volonté de consolider davantage le développement des relations bilatérales

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Le Panama et le Maroc ont réitéré, vendredi, leur volonté de consolider leurs excellentes relations bilatérales, qui ont connu “un développement notable au cours des dernières années”.

A l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Vice-ministre panaméen des Relations extérieures, Carlos Arturo Hoyos Boyd, en visite de travail dans le Royaume, a exprimé sa profonde satisfaction quant à l’excellente évolution des relations entre les deux pays.

Il a souligné que la 1ère session des consultations politiques entre la République du Panama et le Royaume du Maroc, tenue le 21 mai, s’est déroulée dans un esprit d’amitié, de respect mutuel et de vision partagée.

Le vice-ministre a en outre affirmé que ces consultations constituent une étape historique dans les relations entre le Panama et le Maroc et marquent le point de départ d’un dialogue structuré, régulier et ambitieux qui consolidera davantage cette relation d’amitié et de confiance mutuelle.

Pour la première fois depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Maroc et le Panama ont tenu un mécanisme formel de consultations politiques, témoignant de la maturité croissante de leur partenariat et de leur engagement commun à élever la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

M. Carlos Arturo Hoyos Boyd a souligné que le Panama considère le Maroc comme un partenaire stratégique en Afrique, dans le monde arabe et dans les régions atlantique et méditerranéenne, relevant que les deux pays partagent de nombreuses visions communes concernant les grands défis internationaux : le dialogue comme outil de résolution des conflits, la promotion de la stabilité régionale, la coopération Sud-Sud, le développement durable, la sécurité maritime, la lutte contre l’extrémisme violent et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Il a fait savoir que ses échanges avec M. Bourita ont permis d’identifier de vastes opportunités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment le commerce, la logistique, les infrastructures portuaires, la connectivité maritime, l’investissement, la sécurité, la formation diplomatique, la culture, le tourisme et les échanges universitaires.

Les deux responsables sont également convenus de renforcer la coordination au sein des instances multilatérales et des organisations internationales sur les questions d’intérêt régional et mondial.

Le responsable panaméen a salué le dynamisme des échanges institutionnels entre les deux pays ainsi que le rôle actif joué par leurs missions diplomatiques respectives pour renforcer les liens humains, économiques et culturels entre les deux peuples.

Il a conclu que le Panama et le Maroc sont deux nations tournées vers l’avenir, attachées à la paix, à la coopération et à l’ouverture sur le monde.

LR/MAP