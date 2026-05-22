M. Nizar Baraka s’entretient avec le ministre malien de l’Énergie et de l’Eau

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Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec le ministre malien de l’Énergie et de l’Eau, Tiemoko Traoré, axés sur les moyens de renforcer les relations bilatérales en matière de gestion des défis hydriques et de tirer profit de l’expérience marocaine en la matière.

Les deux parties ont abordé les domaines d’intérêt commun, notamment la formation et le renforcement des capacités au profit des cadres maliens dans les instituts marocains, l’accompagnement de la république de Mali dans le domaine de la météorologie, y compris son adhésion à l’Organisation météorologique mondiale, ainsi que la possibilité de bénéficier du programmes d’ensemencement artificiel des nuages.

A cette occasion, M. Baraka a passé en revue les grandes lignes de la politique nationale de l’eau, conformément aux Hautes Orientations Royales, mettant en avant les axes structurels de cette politique, qui englobent la poursuite du Programme national des barrages, la réalisation des “autoroutes de l’eau”, la mobilisation des ressources hydriques non conventionnelles à travers le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que le déploiement de stations mobiles de traitement des eaux saumâtres au profit du monde rural.

De même, il a évoqué les programmes d’économie d’eau, en particulier dans le secteur agricole, la numérisation du secteur et la mise en place de contrats de nappes phréatiques, outre la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins par le biais des Agences des bassins hydrauliques, en tant que principal outil de gouvernance du secteur de l’eau, et ce dans le cadre d’une planification stratégique à l’horizon 2050.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a relevé que cette rencontre a constitué une occasion d’échanger les points de vue dans le domaine de l’eau et d’œuvrer à la conclusion d’un accord de coopération avec la République de Mali afin d’accompagner son nouveau plan de l’eau, en offrant un appui technique et de l’expertise nécessaire, ainsi que d’un soutien en matière de gouvernance de l’eau en vue d’assurer le bien-être des deux peuples et de les protéger contre les répercussions des changements climatiques.

De son côté, M. Traoré a salué la qualité de l’expertise marocaine dans le domaine de la gestion des ressources en eau, soulignant la pertinence des solutions présentées face à cette question qui revêt une importance stratégique et vitale pour la République du Mali.

Dans une déclaration similaire, il a exprimé l’intérêt particulier de son pays pour le modèle marocain, notamment le système d’alerte précoce destiné à la protection contre les catastrophes naturelles telles que les inondations, le suivi en temps réel de la qualité des eaux, les stations mobiles de traitement de l’eau, la valorisation des eaux pluviales et la police de l’eau, ainsi que le renforcement des capacités des cadres et gestionnaires maliens dans le domaine de la gestion des ressources hydriques.

Et de mettre en avant l’esprit fraternel ayant marqué cette rencontre a permis d’examiner les questions d’intérêt commun, en vue de répondre aux problématiques actuelles et urgentes auxquelles font face les deux peuples frères, ainsi que d’élaborer une vision stratégique à moyen et à long termes, de manière à ce que le droit à l’eau ne demeure pas un luxe et à garantir la durabilité des infrastructures et des équipements liés à la sécurité hydrique.

Au terme de cette rencontre, les deux parties sont convenues d’élaborer un nouveau cadre de coopération bilatérale dans le secteur de l’eau, couvrant les différents axes examinés, d’organiser une mission technique marocaine en République du Mali, ainsi qu’une visite de travail d’une délégation malienne au Royaume du Maroc, dans l’objectif de jeter les bases d’un partenariat durable au service de la sécurité hydrique des deux pays.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles et historiques unissant le Royaume du Maroc à la République sœur du Mali, a constitué une occasion de réaffirmer la solidarité agissante du Maroc avec le peuple malien face aux défis hydriques que connaît la région, et de proposer un accompagnement structurant du programme malien de l’eau à travers la conclusion d’un nouvel accord de coopération, assorti d’un programme opérationnel et d’indicateurs de suivi précisément définis, a fait observer le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

LR/MAP