Le Royaume-Uni considère le Maroc comme une terre d’opportunités et souhaite doubler les échanges commerciaux

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Le Royaume-Uni considère le Maroc comme une terre d’opportunités et ambitionne de doubler le volume de ses échanges commerciaux avec le Royaume au cours des cinq à sept prochaines années, a indiqué mardi à Rabat, le ministre d’État britannique au Commerce international, Chris Bryant.

S’exprimant à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, M. Bryant a souligné que « les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni s’élèvent actuellement à environ 4,5 milliards de livres sterling », émettant le voeu de doubler ce volume dans les cinq à sept prochaines années.

Le ministre d’Etat britannique a, en outre, exprimé le souhait du Royaume-Uni à collaborer avec le Maroc, en tant que partenaire stratégique, pour la réussite des grands événements sportifs, en l’occurrence la Coupe du Monde 2030.

Accompagné d’une cinquantaine d’entreprises expertes dans l’organisation de grands événements sportifs internationaux, M. Bryant est en visite officielle au Maroc pour prendre part au Forum d’Affaires maroco-britannique qui se tient les 2 et 3 juin 2026.

Le Maroc et le Royaume-Uni tiendront également la 4e session du Conseil d’Association Maroc-Royaume-Uni.

LR/MAP