Fête du Trône | Message de fidélité et de loyalisme des FAR à SM le Roi Mohammed VI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de vœux, de fidélité et de loyalisme à SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, à l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation du Souverain, dont voici la traduction :

“Louange à Dieu, prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales,

A l’occasion de la célébration par le Royaume de la glorieuse Fête du Trône qui commémore cette année le 26e anniversaire de l’accession de Votre Majesté au Trône de Vos Glorieux Ancêtres, les Forces Armées Royales, dans toutes leurs composantes, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, ont l’insigne honneur de présenter avec déférence à l’Auguste Personne de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, les vives félicitations et les meilleurs vœux, ainsi que les sincères marques de loyalisme, priant Dieu de Vous accorder gloire et succès.

Vos Forces Armées Royales saisissent cette chère Fête nationale pour renouveler à leur Chef suprême, Chef d’Etat-major général, les marques d’obéissance, de loyalisme et de fidélité, fortifiées par le lien de l’allégeance sacrée et immuable à Votre Majesté, que Dieu L’assiste, guidées par les Orientations pertinentes et clairvoyantes de Votre Majesté et par Votre Sage conduite, et déterminées à consentir tous les sacrifices pour la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et de ses constantes nationales.

Votre Majesté,

Vos fidèles serviteurs, officiers, officiers du rang et militaires du rang qui, tout en partageant avec l’ensemble du peuple marocain la liesse marquant la célébration de cette heureuse Fête, expriment à Votre Majesté leur immense gratitude et leur profonde fierté pour la Haute Sollicitude et Bienveillance dont Votre Majesté ne cesse d’entourer les affaires des Forces Armées Royales, en tant qu’institution nationale qui puise sa force du progrès et du développement que connaît le Maroc, sous le Règne prospère de Votre Majesté.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté, perpétuer sur Vous les bienfaits de la gloire, guider Vos pas, Vous garder en tant que rempart infranchissable et source de quiétude pour Votre peuple fidèle et accorder à Votre Majesté longue vie, santé et bonheur, implorant le Très-Haut de Vous combler en les Personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Dieu l’Audient exauce les vœux de ceux qui L’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah warahmatouhou taala wa barakatouh”.

LR/MAP