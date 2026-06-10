L’Ambassadeur de SM le Roi en Indonésie présente ses lettres de créance au Président Prabowo Subianto

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Le Président de la République d’Indonésie, Prabowo Subianto, a reçu, mardi au Palais présidentiel de Jakarta, le nouvel ambassadeur de SM le Roi Mohammed VI, M. Redouane Houssaini, qui lui a remis ses Lettres de créance en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès de la République d’Indonésie.

Lors de cette audience, M. Houssaini a transmis au Président indonésien les Salutations fraternelles de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que Ses vœux de santé, de prospérité et de bien-être au peuple indonésien ami, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc en Indonésie.

L’Ambassadeur a également réaffirmé l’attachement du Royaume du Maroc au renforcement du partenariat avec l’Indonésie, dans le prolongement du partenariat stratégique conclu entre les deux pays en 2023, qui constitue une feuille de route ambitieuse pour hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, souligne le communiqué.

Le président de la République d’Indonésie a chargé M. Houssaini de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ses salutations chaleureuses ainsi que ses vœux de progrès, de prospérité et de développement continu pour le peuple marocain, sous le Leadership du Souverain.

Le Président indonésien s’est également félicité de l’excellence des relations d’amitié entre le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie, réaffirmant sa volonté de poursuivre l’approfondissement des relations bilatérales au service des intérêts mutuels des deux pays, de la coopération Sud-Sud et d’un développement durable et inclusif.

À l’issue de cette cérémonie, M. Houssaini a souligné lors d’une déclaration de presse l’importance accordée par le Royaume à la coopération avec l’Indonésie dans les domaines de l’éducation, du dialogue inter-culturel et des échanges entre les jeunes.

Il a également mis en avant les opportunités de renforcement du partenariat économique dans des secteurs stratégiques répondant aux défis mondiaux actuels, notamment la sécurité alimentaire, les fertilisants, l’agriculture durable, l’adaptation au changement climatique et les énergies renouvelables.

LR/MAP