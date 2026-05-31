LDC UEFA 2026 | Achraf Hakimi sacré champions d’Europe avec le PSG

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion d’Europe pour la deuxième fois consécutive, en battant le club anglais Arsenal en finale à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3) samedi soir à Budapest.

Tenants du titre, les Parisiens ont réussi l’exploit de remporter une deuxième Ligue des champions d’affilée, une première pour un club français, rééditant la performance du Real Madrid, dernier à s’être adjugé deux sacres d’affilée.

D’abord mené par les Gunners très organisés dès la 6e minute grâce à un but de Kai Havertz, le PSG a dû sortir les grands moyens en seconde période pour revenir dans sa finale. Le Ballon d’or Ousmane Dembélé a en effet remis les compteurs à zéro à la 65e minute grâce à un pénalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia, après avoir été taclé dans la surface adverse par Cristhian Mosquera.

Les hommes de Luis Enrique prouvent, une nouvelle fois, leur grand potentiel maîtrise dans l’exercice des tirs au but, comme ce fut le cas lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, la Coupe intercontinentale contre Flamengo et le Trophée des champions contre l’OM. Cette fois, deux joueurs d’Arsenal, Eberechi Eze et Gabriel, ont manqué le cadre.

Le PSG devient le neuvième club à parvenir à gagner deux C1 de rang, après le Real Madrid, Benfica, l’Inter Milan, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest et l’AC Milan.

Achraf Hakimi, qui a réussi son tir au but décisif, a été déjà sacré avec le Real Madrid en 2018 de la prestigieuse compétition européenne. Le capitaine des Lions de l’Atlas contribue ce samedi au deuxième triomphe consécutif du club parisien.

LR/MAP