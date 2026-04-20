L’UA reconnaît le leadership du Maroc en faveur de la gouvernance démocratique en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine (UA), Adeoye Bankole, a remis un prix au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en reconnaissance du leadership exceptionnel du Maroc et de son engagement indéfectible en faveur de la gouvernance démocratique, de la paix et de la sécurité en Afrique.

Cette distinction a été remise à M. Bourita à l’occasion de l’ouverture de la 5e édition du Cycle de formation des observateurs électoraux de l’UA, programme phare reconnu à l’échelle africaine et qui célèbre une demi-décennie de partenariat stratégique entre le Maroc et le Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de l’Union Africaine.

Elle illustre, par ailleurs, la pertinence de l’approche marocaine, fondée sur une coopération Sud-Sud solidaire, pragmatique et orientée vers des résultats concrets, ainsi que la reconnaissance continentale du rôle actif du Royaume dans la promotion de la stabilité et de la bonne gouvernance en Afrique, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Le Royaume du Maroc contribue, depuis une demi-décennie, à la formation des observateurs électoraux en Afrique. Dans ce cadre, près de 400 personnes, hommes, femmes, jeunes et personnes en situation de handicap, issues de 53 pays africains représentant les cinq régions du continent, ont été formées à Rabat depuis 2022.

LR/MAP