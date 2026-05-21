M. Bourita s’entretient avec le Secrétaire d’État cambodgien aux Affaires étrangères

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge, Sun Sovanna.

A cette occasion, M. Sovanna a tenu à féliciter le Maroc pour l’organisation de la 2e Conférence Ministérielle sur le Maintien de la Paix en Environnement Francophone.

Lors de cette réunion, les deux responsables ont également évoqué la tenue du 20e Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Phnom Penh, au Cambodge, en novembre 2026.

L’entretien a également permis de réaffirmer l’excellence des relations bilatérales marquées par le respect, l’estime et le soutien réciproque et qui ont été fortement renforcées suite la signature d’un communiqué conjoint multidimensionnel lors de la réunion en visio-conférence, tenue le 21 octobre dernier entre M. Bourita et son homologue cambodgien Prak Sokhonn.

Dans ce communiqué conjoint, le Cambodge avait exprimé son soutien au Plan marocain d’autonomie, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume. “Tout en se félicitant des efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique négociée à ce différend régional à travers le Plan d’autonomie soumis par le Maroc en 2007, SEM. Prak Sokhonn a réitéré le plein appui du Cambodge à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”, lisait-on dans ce communiqué conjoint.

Le Cambodge avait, en outre, salué les efforts sérieux, réalistes et crédibles du Maroc pour mettre fin à ce différend régional et exprimé son plein soutien aux efforts entrepris par le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour le Sahara qui sont conformes aux paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur cette question.

Marquant leur attachement indéfectible aux valeurs et principes de paix, les deux pays avaient souligné, dans ce communiqué, leur rejet de tous les agendas séparatistes visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats membres des Nations Unies, précisant que les menaces posées par les entités séparatistes à la sécurité politique et à la stabilité dans de nombreuses régions sont aussi graves que celles posées par les terroristes et les groupes extrémistes.

LR/MAP