L’ancien ambassadeur du Niger au Maroc décoré du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger au Maroc, Salissou Ada, a été décoré du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La distinction Royale a été remise à M. Ada par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Niamey, Mohammed Iboumraten, lors d’une cérémonie solennelle organisée mercredi, à la Résidence du Royaume à Niamey, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc au Niger.

Dans une allocution de circonstance, M. Iboumraten a souligné qu’à travers cette distinction, accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, c’est toute une carrière marquée par le dévouement, la rigueur et un engagement constant au service de la diplomatie qui est saluée.

Cette haute distinction Royale vient reconnaître un itinéraire au service de l’État nigérien et du renforcement de ses relations de longue date avec le Maroc, a ajouté le diplomate marocain.

Et de mettre en exergue la qualité du partenariat entre les deux pays, qualifié de modèle de coopération Sud- Sud, reposant sur une profondeur historique et se manifestant aujourd’hui de manière tangible dans des secteurs vitaux.

Il a relevé que ce partenariat s’inscrit également dans une vision stratégique plus large, portée par l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à la façade atlantique, notant que l’énergie en constitue une illustration significative, notamment à travers l’inauguration, à Niamey, de la Centrale électrique « Sa Majesté le Roi Mohammed VI », exemple de la solidarité agissante prônée par le Souverain.

Pour sa part, M. Salissou Ada a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, pour cette très haute distinction, soulignant que cette décoration dépasse sa seule personne et honore le Niger tout entier.

M. Ada a salué également la qualité des relations fraternelles et exemplaires qui unissent les deux pays, sous la conduite éclairée du Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, Chef de l’État, et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de membres du gouvernement nigérien, de plusieurs hautes personnalités nigériennes et de membres de la famille de l’Ambassadeur décoré.

LR/MAP