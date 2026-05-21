Le Commonwealth de la Dominique salue la vision de SM le Roi pour une coopération Sud-Sud efficace et solidaire

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Le Commonwealth de la Dominique a exprimé, jeudi, sa sincère reconnaissance pour la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud fondée sur l’efficacité, la solidarité et le pragmatisme.

Dans un communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens, à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, M. Henderson a « exprimé la sincère reconnaissance du Commonwealth de la Dominique pour la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud fondée sur l’efficacité, la solidarité et le pragmatisme ».

Le communiqué ajoute que « la vision Royale vise à maintenir la stabilité et la sécurité dans la région des Caraïbes grâce à des projets socio-économiques concrets ».

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont « salué le niveau actuel des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et le Commonwealth de la Dominique, ainsi que les actions de coopération entreprises dans le cadre de la Feuille de route de coopération 2025-2027 », souligne le communiqué.

La même source note également que les deux parties ont « discuté des perspectives de coopération bilatérale afin de répondre aux aspirations et ambitions respectives des deux pays amis ».

Les deux ministres ont exprimé « leur volonté d’approfondir et de consolider la coopération bilatérale par l’échange d’expériences et d’expertises dans différents domaines d’intérêt commun », précise le communiqué.

LR/MAP