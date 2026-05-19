Maroc/Madagascar | Volonté réaffirmée de renforcer les relations dans un esprit de coopération Sud-Sud

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Le Royaume du Maroc et la République de Madagascar ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leurs relations dans un esprit de coopération Sud-Sud.

Lors d’un entretien, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Mme Alice N’Diaye, l’accent a été mis sur la dynamique des relations bilatérales qui reflète la solidité des liens d’amitié, de respect mutuel et de coopération entre le Maroc et le Madagascar.

À cette occasion, la Cheffe de la diplomatie malgache a salué la qualité des relations unissant les deux pays, rappelant l’impact certain et tangible de la visite effectuée en 2016 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madagascar, qui a permis de consolider et de dynamiser davantage la coopération bilatérale, dans plusieurs domaines, contribuant à la consolidation des acquis en développement durable dans ce pays ami.

Les deux ministres se sont félicités de l’ouverture, en novembre 2024, de l’ambassade de la République de Madagascar à Rabat, permettant de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et de consolider la ferme volonté de renforcer la coopération entre les deux pays.

Ils ont, par ailleurs, souligné que la dynamique des relations bilatérales reflète la solidité des liens d’amitié, de respect mutuel et de coopération entre les deux pays, et ont convenu de hisser le partenariat entre les deux pays à des niveaux plus élevés, conformément à la Vision et à la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Colonel Michaël Randrianirina, Président de la Refondation de la République de Madagascar.

À cet égard, il a été convenu de la tenue, dans les mois à venir, de la 2ème session de la Commission mixte de Coopération, à une date arrêtée d’un commun accord par le canal diplomatique, l’objectif étant de donner davantage de consistance et de diversifier les axes de coopération, tout en mettant l’accent sur les secteurs prioritaires et à fort potentiel, tels que l’agriculture, la santé, les énergies renouvelables, la formation et renforcement des capacités, l’employabilité des jeunes et la sécurité.

LR/MAP