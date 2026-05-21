Sahara | La Côte d’Ivoire réitère sa position constante de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

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La Côte d’Ivoire a réaffirmé sa position ferme et constante concernant l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint ayant sanctionné les entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Côte d’Ivoire, Nialé Kaba, qui effectue sa première visite de travail dans le Royaume.

A cette occasion, la Cheffe de la diplomatie ivoirienne a réitéré le soutien constant de la Côte d’Ivoire à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Mme Nialé Kaba a également réaffirmé le soutien de son pays au Plan d’Autonomie proposé par le Royaume du Maroc.

Dans le même esprit, la République de Côte d’Ivoire a salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Résolution 2797, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend autour du Sahara.

Pour sa part, M. Bourita a exprimé sa gratitude à la Côte d’Ivoire pour cette position immuable, soulignant que l’ouverture par ce pays frère, d’un Consulat Général à Laâyoune, le 18 février 2020, constitue une preuve tangible de la solidité du partenariat stratégique liant au plus haut niveau les deux pays frères.

LR/MAP