Marrakech | La British Moroccan Society célèbre 50 ans d’amitié entre le Royaume-Uni et le Maroc

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La British Moroccan Society (BMS) a célébré, samedi à Marrakech, les 50 ans d’amitié et de renforcement des liens entre le Royaume-Uni et le Maroc, en présence de personnalités de premier plan issues des milieux diplomatique, économique, universitaire et culturel.

L’intégralité des fonds récoltés dans le cadre de cette célébration est destinée à soutenir l’éducation dans les montagnes du Haut Atlas, notamment à travers les centres d’apprentissage de Talatast et d’Ijoukak, inaugurés en septembre 2025 et déjà au service de villages isolés.

Une partie des fonds sera également consacrée à la construction d’un troisième centre encore à l’état de projet.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Alex Pinfield, a souligné le rôle important joué par la BMS dans le renforcement des relations humaines et culturelles entre les peuples britannique et marocain au cours des cinquante dernières années.

M. Pinfield a mis en avant le rôle joué par la British Moroccan Society dans le renforcement des liens entre les deux pays, saluant les efforts déployés au service du rapprochement entre les peuples britannique et marocain.

Il a notamment rappelé l’implication de la BMS à la suite du séisme qui avait frappé certaines régions du Royaume, précisant qu’elle a travaillé avec les autorités locales afin de soutenir les populations et les communautés affectées.

L’ambassadeur britannique a également relevé l’engagement de cette association dans le domaine de l’éducation, à travers son appui à des actions caritatives visant à promouvoir l’enseignement dans les zones rurales, en partenariat avec les autorités locales.

Pour sa part, Ali Bahaijoub, chercheur et l’un des fondateurs de la BMS, a mis en relief l’importance des relations entre le Royaume-Uni et le Maroc, se réjouissant des avancées enregistrées au fil des années dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Il a indiqué que le 50e anniversaire de cette société constitue une étape marquante, mettant en avant sa contribution au rapprochement entre les communautés britannique et marocaine à travers plusieurs initiatives sociales et solidaires.

M. Bahaijoub a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction quant à la dynamique positive marquant les relations bilatérales, réaffirmant l’engagement de la société à poursuivre ses efforts en faveur du dialogue et du renforcement des liens entre les deux pays.

Créée en 1976, la British Moroccan Society œuvre au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Royaume-Uni et le Maroc.

Depuis sa fondation, elle s’attache à promouvoir les échanges et la compréhension mutuelle entre les deux pays à travers diverses initiatives à caractère social, culturel et éducatif.

LR/MAP