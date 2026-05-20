Maroc-RCA | Le renforcement de la coopération bilatérale au menu de discussions entre les deux ministres des AE

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Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résident à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, Mme Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’Etranger.

Lors de cette rencontre, M. Bourita et Mme Baipo-Temon se sont félicités des liens d’amitié et de solidarité existant entre le Royaume du Maroc et la République Centrafricaine, tout en mettant en exergue la qualité des relations de respect et d’estime entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le Président Faustin-Archange Touadéra.

Les deux Ministres ont également réitéré leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines prioritaires du développement économique et humain, réaffirmant leur volonté partagée de consolider leur partenariat stratégique en le portant à un niveau encore plus ambitieux.

LR/MAP