Maroc-RCA | Le renforcement de la coopération bilatérale au menu de discussions entre les deux ministres des AE

Par Le Reporter.ma 20/05/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Maroc-RCA | Le renforcement de la coopération bilatérale au menu de discussions entre les deux ministres des AE

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résident à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, Mme Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’Etranger.

Lors de cette rencontre, M. Bourita et Mme Baipo-Temon se sont félicités des liens d’amitié et de solidarité existant entre le Royaume du Maroc et la République Centrafricaine, tout en mettant en exergue la qualité des relations de respect et d’estime entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le Président Faustin-Archange Touadéra.

Les deux Ministres ont également réitéré leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines prioritaires du développement économique et humain, réaffirmant leur volonté partagée de consolider leur partenariat stratégique en le portant à un niveau encore plus ambitieux.

LR/MAP

Tags

Voir aussi

SIAM 2026 | Hausse de 20% du chiffre d’affaires à 27 MDH (M. El Bouari)

SIAM 2026 | Hausse de 20% du chiffre d’affaires à 27 MDH (M. El Bouari)

La 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) a généré un chiffre …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma