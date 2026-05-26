Journée de l’Afrique | M. Bourita met en lumière les fondements de la Vision Royale en faveur du continent

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en lumière, lundi à Rabat, les fondements de la Vision Royale en faveur de l’Afrique, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique.

S’exprimant lors de cette rencontre, M. Bourita a détaillé les cinq piliers structurant la Vision Royale pour le continent africain, fondée sur une politique d’appartenance, d’optimisme et de confiance, une approche globale de l’action extérieure, le partage des expériences avec les pays africains ainsi que le lancement d’initiatives régionales majeures sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Évoquant la politique d’appartenance, le ministre a souligné que le Royaume considère l’Afrique non pas comme un simple espace de voisinage ou un choix stratégique circonstanciel, mais comme une appartenance pleinement assumée, rappelant que le Discours du Souverain prononcé devant le 28e Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba: “L’Afrique est Mon Continent, et Ma maison”.

Concernant la politique fondée sur l’optimisme et la confiance dans le potentiel africain, M. Bourita a souligné que le Maroc travaille dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant loin des logiques de rapports de force ou de somme nulle.

Le ministre a ensuite relevé que la Vision Royale repose également sur une politique globale couvrant plusieurs domaines diplomatiques, économiques, sécuritaires, militaires, religieux, spirituels et humanitaires. Il a, à cet égard, indiqué que le Maroc a signé près de 1.800 accords bilatéraux avec des pays africains dont 1400 depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, ajoutant que le Souverain a effectué 53 visites Royales dans plus de 30 pays africains.

Pour ce qui est du partage des expériences, le ministre a précisé que le Royaume privilégie une approche fondée sur le co-développement et l’échange d’expertises, loin de toute logique de supériorité, relevant que le Maroc partage ainsi ses expériences et ses savoir-faire avec les pays africains frères, tout en tirant les enseignements nécessaires des différentes expériences de développement. A ce titre, plus de 1200 cadres africains participent annuellement à ces programmes de renforcement des capacités à travers plus de 100 cycles de formation, a-t-il précisé.

M. Bourita a en outre mis en avant les grandes initiatives régionales lancées sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour soutenir le développement et la stabilité du continent, citant notamment l’Initiative Atlantique ainsi que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, qui concerne treize pays africains du littoral atlantique.

Illustrant ce rayonnement par des données concrètes, le ministre a indiqué que le Maroc dispose actuellement de représentations diplomatiques dans 42 pays africains, ajoutant que Rabat est devenue l’une des capitales diplomatiques majeures du continent avec 117 représentations diplomatiques, sachant que près de 80% des pays africains disposent d’ambassades dans la capitale du Royaume.

Sur le plan économique et de la connectivité, M. Bourita a rappelé que le Maroc est le premier exportateur de voitures en Afrique ainsi que le premier exportateur africain de phosphate, relevant que le port Tanger Med constitue le premier port à conteneurs du continent.

Il a aussi mis l’accent sur le rôle du Royaume en matière d’éducation et de formation, affirmant que le Maroc est devenu un pôle de formation pour les jeunes Africains. Plus de 20.000 étudiants africains poursuivent actuellement leurs études supérieures au Maroc, via le canal de la coopération, a-t-il dit.

Au titre de l’année académique 2025-2026, le Maroc a mis à disposition des pays africains, 5500 bourses d’études, a-t-il fait observer, ajoutant que le Royaume accueille actuellement près de 60.000 étudiants africains.

Abordant les questions sécuritaires, M. Bourita a souligné que le Maroc constitue également un acteur sécuritaire de premier plan en Afrique, notamment à travers sa participation aux opérations de maintien de la paix, insistant sur l’engagement constant du Royaume en faveur de l’intégrité territoriale des États africains et de la stabilité du continent.

Le Maroc considère que la stabilité en Afrique demeure la clé du développement et qu’elle doit être fondée sur le partenariat, la coopération et la confiance, a-t-il ajouté, estimant que la stabilité du continent passe également par la lutte contre les mouvements séparatistes, le terrorisme et les réseaux de criminalité organisée.

S’agissant de la question du Sahara marocain, le ministre a souligné que le soutien de près des deux tiers des pays africains au plan marocain d’autonomie constitue un appui fort à cette initiative, précisant que la dernière résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies apporte des réponses claires, “loin de toutes interprétations”, quant aux paramètres du règlement du différend autour du Sahara marocain, aux parties concernées par le processus politique ainsi qu’aux modalités de règlement de cette question.

La diplomatie africaine de Sa Majesté le Roi est une diplomatie de l’action et du concret, a affirmé M. Bourita, notant que le Maroc considère l’Afrique comme une composante essentielle de son identité et de son action extérieure.

LR/MAP