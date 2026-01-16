Nomination | Noufissa Kessar, nouvelle Présidente-Directrice Générale d’Al Mada

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public ce 16 janvier 2025, le Groupe Al Mada annonce que, suite au décès de feu Hassan Ouriagli, Président Directeur Général d’Al Mada, le Conseil d’administration (réuni le 16 janvier 2025), lui a rendu hommage pour son leadership, ses nombreuses réalisations et son dévouement exemplaire au service du Groupe.

Son engagement a marqué l’histoire d’Al Mada et a fortement contribué à sa position stratégique dans l’économie nationale et Africaine, a ajouté Al Mada, qui «adresse ses plus sincères condoléances à la famille de M. Hassan Ouriagli, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du Groupe, partageant leur peine en ce moment de profonde émotion».

Le Conseil d’administration d’Al Mada a, par ailleurs, décidé de nommer Mme Noufissa Kessar au poste de Présidente-Directrice Générale du groupe, avec effet immédiat.

Mme Noufissa Kessar, diplômée de l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne, a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Al Mada.

D’abord au sein de la banque du Groupe, Attijariwafa Bank, où elle a entre autres participé à la création d’Attijari Finances Corp ; avant de rejoindre le Holding Al Mada en qualité de Directrice Générale Adjointe, où elle a contribué activement aux projets stratégiques et au développement global du Groupe.

Mme Noufissa Kessar est également administratrice dans certaines filiales du Groupe Al Mada.

Sa nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’Al Mada en faveur de l’innovation, de la croissance durable et de l’excellence opérationnelle.

Sous la direction de Mme Noufissa Kessar, Al Mada consolidera le développement en cours, l’innovation et sa contribution au progrès économique et social du Maroc et à l’international, dans le respect des valeurs fixées par les actionnaires du Groupe Al Mada, conclut le communiqué du CA.

LR/Al Mada