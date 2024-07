Emmanuel Dupuy | Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE)

Partager Facebook

Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Professeur associé à l’Université Paris-Sud et ancien Conseiller ministériel, Emmanuel Dupuy revient dans cet entretien avec Le Reporter, sur les conséquences de la montée de l’extrême droite, aussi bien au sein du Parlement Européen que dans plusieurs pays du vieux continent, notamment en ce qui concerne la question migratoire.

«La question qui se pose aujourd’hui est de savoir comment les politiques européennes post-élections 2024 seront-elles déterminées…»

L’extrême droite a réalisé une véritable percée lors des dernières élections européennes. Quelle influence possible pour les forces dites nationalistes et eurosceptiques sur le Parlement de l’UE?

Les dernières élections européennes sont apparues de manière assez contradictoire. D’un côté, les partis d’extrême droite n’ont pas réalisé la percée à laquelle on s’attendait ; et de l’autre, ces mêmes partis ont obtenu d’excellents scores dans le cadre des scrutins nationaux organisés dans différents pays européens.

Force est de constater que malgré les résultats des Européennes, le rapport de force entre la droite et la gauche n’a pas beaucoup changé, dans la mesure où le Parti populaire européen reste la première force politique au niveau des 720 Députés européens avec 180 sièges.

Les Socialistes constituent la deuxième composante au sein du Parlement de l’UE avec 135 Députés. Le Parti Renaissance ou Renew du Président Emmanuel Macron qui regroupe les Centristes européens, a pour le coup, totalement décroché en se contentant de la troisième place au profit d’une nouvelle force politique qui apparait de plus en plus fortement comme pouvant jouer un rôle structurant au sein du Parlement Européen. Il s’agit du nouveau Groupe Européen «Patriotes pour l’Europe», créé le 30 juin 2024. Ce groupe qui se compose de 84 membres issus de 12 Etats européens, auxquels se sont ajoutés 30 députés du Rassemblement National (RN) est aujourd’hui dirigé par le Président du RN, Jordan Bardella.

En résumé, on voit bien que les élections européennes 2024 ont conforté la montée en puissance des Partis populistes. Ces partis ont renforcé deux principales composantes politiques. A savoir, les Patriotes pour l’Europe d’un côté et de l’autre, les Partis solidement ancrés dans la vie politique européenne. Je pense notamment à Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) de la Première ministre Giorgia Melloni qui, elle, reste dans l’autre groupe conservateur et réformiste «European Conservatives and Reformists», comme une voix qui va peser dans le dispositif européen. Alors que les forces politiques européennes sont en train de se droitiser, le Parlement Européen n’a pas beaucoup évolué à mon sens.

L’extrême droite est aujourd’hui à la tête de plusieurs gouvernements européens. Quels impacts notamment par rapport à la question migratoire?

La question migratoire est certes importante et peut justifier la montée en puissance d’un certain nombre de Partis d’extrême droite en Europe. Notamment «Chega» au Portugal, le Parti «Vox» en Espagne, le Parti du Peuple au Danemark, le Parti «AUR» ultranationaliste d’extrême droite en Roumanie, ou encore le PVV (Parti de la Liberté) de Geert Wilders aux Pays-Bas.

On pourrait rajouter le Parti belge d’extrême droite «Vlaams Belang» qui a battu les autres forces politiques en Belgique, non pas seulement sur la question migratoire, mais en raison de ses positions par rapport à plusieurs dossiers politiques et économiques.

A mon avis, la principale préoccupation en Europe, aujourd’hui, n’est pas forcément liée à l’immigration et la sécurité. Pour la majeure partie des citoyens européens, la question de l’amélioration du pouvoir d’achat demeure une préoccupation centrale.

D’aucuns estiment que l’Europe est devenue une terre hostile pour migrants. Qu’en pensez-vous?

L’idée selon laquelle le continent européen deviendrait hostile aux migrants doit être relativisée. Il existe un paradoxe qui fait que l’extrême droite est solidement ancrée en Europe, toutefois, la question qui se pose aujourd’hui, est de savoir comment les politiques européennes post-élections 2024 seront déterminées par rapport à ce nouveau rapport de force. Se dirige-t-on vers un renforcement de la Zone Schengen? Est-ce qu’on va vers l’élargissement de l’Europe en y intégrant certains pays des Balkans?

Voilà des préoccupations parmi d’autres qui sont de plus en plus fortes dans le cadre des réflexions qui sont menées actuellement en Europe, avec évidemment l’épée de Damoclès qui consiste à utiliser le fait migratoire ou la question migratoire, comme repoussoir vis-à-vis d’un certain nombre de pays qui estiment être en première ligne par rapport à ce sujet. L’Italie, la Grèce et l’Espagne, entre autres, se plaignent d’ailleurs d’être les premiers pays à faire face à la pression migratoire.

La question migratoire clive beaucoup les positions des différents pays européens entre eux, notamment entre le Nord et le Sud du continent.

Propos recueillis par Mohcine Lourhzal