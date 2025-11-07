Le 50ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte célébré avec grand éclat au Sénat français

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 50-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte a été célébré avec grand éclat, jeudi soir au siège du Sénat français à Paris, lors d’une rencontre organisée à l’initiative du groupe d’amitié France-Maroc au sein de cette Assemblée et de l’ambassade du Royaume en France, ayant permis de mettre en avant la portée historique de cette épopée gravée à jamais dans la mémoire collective marocaine comme symbole de l’unité nationale.

La conférence a réuni au prestigieux Palais du Luxembourg, sénateurs, diplomates, juristes, experts et personnalités de divers horizons du Maroc et de France, dont de nombreux membres de la communauté marocaine dont des vétérans ayant participé à cette épopée, fiers et heureux de pouvoir échanger et partager, en ce haut lieu chargé d’histoire, leurs regards croisés sur les enseignements profonds de cette commémoration qui incarne la symbiose entre le peuple marocain et le Trône Alaouite, à la lumière des succès diplomatiques majeurs du Royaume dans la question du Sahara marocain, sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

Un documentaire projeté au début de la rencontre a permis à l’assistance de revivre avec nostalgie les étapes marquantes de cette saga glorieuse depuis cette mémorable journée du 6 novembre 1975 qui a vu 350.000 volontaires marocains de tout le Royaume, à l’appel de feu SM Hassan II, marcher jusqu’au Sahara pour réaffirmer la marocanité de ce territoire, jusqu’à l’adoption récente de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, fruit de Vision Clairvoyante de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, en passant par la dynamique de développement que connaissent les provinces du sud, sous l’impulsion du Souverain, perpétuant ainsi l’esprit de la Marche Verte.

«Aujourd’hui, la Marche Verte est restée dans les mémoires comme un symbole unique d’unité nationale. Elle est également la source d’inspiration du développement continu et appuyé des provinces du Sud sous l’impulsion du Souverain», a commenté le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat français, Christian Cambon à la fin de la projection, en présence notamment de l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitaïl.

Devant une audience distinguée, comprenant également une délégation du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers, conduite par son président Mohamed Zidouh, M. Cambon s’est réjoui que « le cinquantenaire d’une date aussi importante de l’histoire du Maroc puisse être célébré ici, au Sénat, dans un esprit d’amitié et de dialogue entre nos deux pays ».

Pour le sénateur français, au-delà d’ « un acte politique historique, qui constitue la plus grande marche pacifique de l’histoire contemporaine », la Marche Verte est aujourd’hui « un pilier de la mémoire collective marocaine et de la diplomatie du Royaume ».

M. Cambon a tenu à saluer à cet égard, en son nom et en celui des membres du groupe d’amitié France-Maroc au sénat français, le « vote historique » du Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre dernier, avec l’adoption de la résolution 2797, qui consacre la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

«Cette victoire diplomatique majeure consacre 50 ans d’efforts de la diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi, appuyée par les amis du Royaume, dont la France », a souligné le sénateur français qui rappelle la position de la France, comme l’a indiqué le Président Emmanuel Macron le 30 juillet 2024 : « le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Intervenant à son tour, M. Zidouh a salué l’initiative de cette rencontre visant à célébrer le 50-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte au Palais du Luxembourg, « un monument chargé d’histoire et témoin privilégié des échanges et de l’amitié entre la France et le Maroc », permettant ainsi « une commémoration à la mesure de la portée historique de cet événement » qui « demeure un symbole de singularité, de pacifisme et d’unité, incarnant la force et la détermination d’un peuple rassemblé derrière son Roi ».

Le président du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers a relevé que « sous le règne de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, la Marche Verte a trouvé un prolongement naturel dans les investissements massifs consacrés aux provinces du Sud, dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée, dans une diplomatie pragmatique, ancrée dans le réalisme », se félicitant notamment de l’adoption de la résolution historique du Conseil de sécurité de l’Onu, consacrant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

«Les grands chantiers d’infrastructure, la promotion des énergies renouvelables, le soutien au développement humain et l’ouverture renforcée sur l’Afrique font désormais des provinces du sud un pilier essentiel du Maroc moderne. C’est à la fois un succès économique, social et géopolitique, et une illustration parfaite de la Volonté Royale de bâtir un Maroc uni, équitable et résolument tourné vers l’avenir », a-t-il dit.

Abondant dans le même sens, Mme Sitaïl a noté que si « il y a 50 ans, la Marche Verte a été l’un des plus grands moments d’unité, de foi et de discipline pacifique de notre histoire contemporaine », l’esprit de cette épopée glorieuse « continue d’inspirer notre action, notre diplomatie, et notre manière de concevoir la paix ».

Mais cette année, a-t-elle fait remarquer, « il y a quelque chose de différent, d’inédit : la commémoration de la Marche Verte coïncide, presque jour pour jour, avec l’adoption par le Conseil de Sécurité, le 31 octobre dernier, de la résolution 2797 sur la question du Sahara marocain », consacrant « une vérité incontestable : celle d’un Sahara marocain, stable, prospère et tourné vers l’avenir ».

Pour Mme Sitail, ce vote au Conseil de sécurité « ne crée pas une nouvelle réalité: il entérine celle que le Maroc bâtit depuis cinquante ans ».

Et de conclure que la communauté internationale « acte ainsi les fruits de la Vision de Sa Majesté Le Roi, de Son engagement Personnel et d’une oeuvre de développement qui, dans nos Provinces du Sud, a transformé l’espérance en réalité ».

La rencontre a été marquée par un débat mettant en avant des «regards croisés sur la portée historique et juridique de la Marche Verte», avec la participation du juriste français Hubert Seillan, président de la Fondation France-Maroc, paix et développement durable, auteur du livre «Le Sahara Marocain, l’espace et le temps», et de l’historien Rahal Boubrik, Directeur de l’Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc.

Le débat, modéré par le président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Emmanuel Dupuy, a été suivi d’échanges avec le public, ponctués notamment d’un témoignage émouvant d’un ancien volontaire ayant pris part à la glorieuse Marche verte, exprimant sa fierté d’y avoir participé.

LR/MAP