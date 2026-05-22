Le Caftan Marocain dans tous ses éclats à la Semaine africaine de l’UNESCO à Paris

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le caftan marocain, dans toute sa splendeur et sa magnificence a brillé de mille feux, jeudi à Paris, lors d’un défilé de mode organisé dans le cadre de la Semaine africaine de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (19-22 mai).

Lors de ce défilé d’exception, qui a réuni des créateurs venus de différentes régions du continent africain, la styliste et designer marocaine Noura Begbeg a présenté une collection raffinée de caftans marocains aux coupes et aux broderies traditionnelles sublimes, transportant l’assistance dans un monde de magnificence, d’élégance, et de beauté.

Dans une atmosphère empreinte d’émotion et de curiosité de la part d’un public international conquis, la créatrice a dévoilé des pièces exceptionnelles illustrant le savoir-faire marocain dans ses dimensions à la fois historique et contemporaine.

“Cette collection raconte, de manière vivante, le patrimoine vestimentaire marocain à travers un voyage entre les régions du Royaume, du nord au sud et de l’est à l’ouest”, a indiqué Mme Begbeg à la MAP, mettant en valeur la richesse et la diversité des savoir-faire nationaux.

Le caftan marocain, inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, est une véritable mémoire culturelle qui reflète l’identité du Royaume et son histoire, a-t-elle affirmé.

La styliste marocaine a également précisé que certaines créations présentées, aussi bien pour hommes que pour femmes, sont des pièces anciennes, parfois centenaires, transmises de génération en génération.

Le défilé, qui a eu lieu au siège de l’Organisation onusienne, s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, délégué-permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, de plusieurs personnalités et de créateurs et artisans marocains.

En marge du défilé, un panel intitulé « Racines et connexions : les fils de l’origine, la mode comme mémoire vivante et le réenracinement de l’avenir » a réuni des intervenants autour des enjeux de la mode africaine contemporaine, du rôle des savoirs traditionnels et de la construction de récits culturels inclusifs à l’échelle internationale.

À cette occasion, l’expert marocain Younes Bouchida, fondateur de l’initiative “Audace”, premier accélérateur marocain de la mode, a mis en avant l’importance de structurer les initiatives de mode africaine et de renforcer leur visibilité à l’international.

“La mode africaine connaît aujourd’hui une effervescence créative importante”, a-t-il fait observer, soulignant l’importance de mettre en avant les initiatives marocaines dans ce domaine et de favoriser le rayonnement international des créateurs africains.

La Semaine africaine de l’UNESCO, ouverte mardi au siège de l’Organisation à Paris avec une participation distinguée du Maroc, se poursuit jusqu’au 22 mai courant.

Le programme de cet évènement organisé par le Groupe Afrique de l’organisation comprend diverses activités notamment des panels, des expositions, le “Carrefour jeunesse”, le Salon du livre africain, ainsi qu’un gala de clôture auxquels le Royaume participe activement.

LR/MAP