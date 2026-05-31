Le Maroc brille à Londres lors de la célébration de la Journée de l’Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a marqué de son empreinte la célébration de la Journée de l’Afrique, organisée samedi soir à Londres, grâce à une participation remarquable qui a mis à l’honneur la richesse du patrimoine culturel et l’élégance des traditions du Royaume.

La soirée a mis en lumière le riche patrimoine vestimentaire marocain à travers la participation de l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni au défilé africain, avec le caftan marocain, joyau du patrimoine culturel immatériel du Royaume, comme symbole d’élégance, de raffinement et de tradition.

Ses broderies délicates, ses couleurs chatoyantes et son élégance intemporelle ont contribué à faire rayonner l’image du Maroc auprès des participants venus de différents pays africains.

Un stand marocain, aménagé par les soins de l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni, a également connu un vif succès. Véritable vitrine de la civilisation marocaine, il a permis aux visiteurs de découvrir les multiples facettes du Royaume, son histoire millénaire, son patrimoine culturel, son artisanat ainsi que les valeurs de convivialité, d’hospitalité et de savoir-vivre qui caractérisent la société marocaine.

Cette célébration de la Journée de l’Afrique a été l’occasion pour les différents intervenants de rappeler la vision des pères fondateurs de l’unité africaine et leur ambition de bâtir un continent uni, solidaire et prospère.

Les participants ont souligné que cette journée constitue un moment privilégié pour mesurer le chemin parcouru par l’Afrique en matière de progrès, de développement et d’inclusion des peuples africains.

Placée cette année sous le thème de l’Agenda 2063, avec un accent particulier sur la durabilité, l’accès à l’eau et l’assainissement, la rencontre a mis en lumière les défis et les opportunités auxquels le continent est confronté dans sa quête d’un développement durable.

Les intervenants ont également insisté sur l’importance de l’unité africaine pour permettre au continent de faire entendre davantage sa voix sur la scène internationale. Des appels ont été lancés afin de transformer la solidarité africaine en actions concrètes au service des populations et du développement du continent.

L’éducation et l’apprentissage ont occupé une place centrale dans les interventions. Les intervenants ont souligné la nécessité d’investir dans le capital humain afin de construire une Afrique fondée sur la dignité, la résilience, l’innovation et le progrès.

À travers sa participation distinguée, le Maroc a réaffirmé son attachement aux idéaux de coopération, de solidarité et de développement partagé en Afrique, tout en mettant en valeur la richesse de son identité culturelle et son rôle actif, sous la Conduite Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le renforcement des liens entre les peuples du continent.

LR/MAP