Akhannouch préside le premier Conseil d’administration du Groupement Sanitaire Territorial de la Région Souss-Massa

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Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, lundi à Agadir, les travaux du premier Conseil d’Administration du Groupement Sanitaire Territorial de la Région de Souss-Massa dans le cadre de l’accélération par le gouvernement de la mise en œuvre du chantier des Groupements Sanitaires Territoriaux, en application des Hautes Directives Royales visant à opérer une réforme profonde et globale du système national de la santé.

Le lancement de ce nouveau Groupement Sanitaire Territorial survient après les lancements des Groupements de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, ce qui illustre la dynamique continue insufflée par le gouvernement à la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance régionale de la santé, basé sur l’indépendance dans la gestion, l’efficience dans la performance, l’intégration entre les différents niveaux de soins et sur la prise en compte des spécificités territoriales et des besoins effectifs de la population dans la décision sanitaire, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Lors de cette réunion, il a été procédé à l’adoption du budget et du programme d’action du Groupement Territorial Sanitaire de la Région Souss-Massa au titre de l’exercice 2026 et de son programme d’action au titre des exercices 2026 et 2027, ainsi qu’à l’approbation de son organigramme et du statut-type des professionnels de santé relevant du groupement. Il a également été souligné que le lancement effectif de ce Groupement Sanitaire Territorial se fera au mois d’août 2026.

Au début de cette réunion, M. Akhannouch a salué la dynamique enregistrée dans le mise en œuvre des Groupements Sanitaires Territoriaux, relevant que la concrétisation de ce chantier, dans le cadre de la Vision Royale éclairée, jette les bases d’un nouveau mode de gouvernance du secteur de la santé, qui se fonde sur le renforcement de la qualité de l’offre de santé, l’amélioration du parcours thérapeutique, la garantie de l’équité dans l’accès des citoyens aux services de santé, en plus du renforcement de la coordination entre les différents établissements de santé dans chaque région, d’une manière consacrant l’équité territoriale et s’harmonisant avec le chantier stratégique de la régionalisation avancée.

Il a souligné que le Conseil d’administration du Groupement Sanitaire territorial de la Région de Souss-Massa est appelé aujourd’hui à donner le coup d’envoi d’une logique nouvelle en gestion de la santé dans cette Région, de manière à l’ériger en unité effective de planification, d’exécution et d’évaluation et de faire de l’établissement de santé un maillon dans un parcours intégré et du budget un outil d’équité et non pas seulement un cadre comptable.

Cette réunion a également permis de souligner l’importance stratégique que revêt la région de Souss-Massa au sein du système national de la santé, au regard de la dynamique de développement et de croissance démographique qu’elle connait de manière continue. L’accent a été mis à cet égard sur la place centrale qu’occupe le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI d’Agadir au sein du système national de santé, en tant qu’établissement hospitalier de référence entré en service en 2025, avec une capacité d’accueil de 867 lits. Cet établissement bénéficie à près de trois millions de citoyennes et citoyens de la région et des régions voisines. Il constitue également le premier établissement de santé en Afrique à recourir à la technologie de chirurgie robotique pour la réalisation d’interventions mini-invasives avec une précision en trois dimensions. Dans le même cadre, il a été souligné que les travaux de reconstruction et de mise à niveau du Centre Hospitalier Régional Hassan II à Agadir, d’une capacité d’accueil de 450 lits, seront lancés avant la fin de l’année en cours.

Le Directeur Général du Groupement Sanitaire Territorial de la Région de Souss-Massa, Tarik El Harti, a présenté les différents aspects organisationnels et financiers liés au fonctionnement du Groupement, mettant l’accent sur l’importance centrale de la gouvernance médicale en tant que facteur fondamental pour la réussite de cette transformation institutionnelle. Il a également souligné que le programme médical régional constituera la référence pour la planification et l’organisation de l’offre de santé, le contrôle du parcours thérapeutique et le renforcement de la coordination entre les différents niveaux de soins primaire, hospitalier et universitaire. Il a également mis en lumière le rôle de la médecine de famille au sein des établissements de santé primaire, qui constitue le point de départ du parcours thérapeutique et permet d’assurer une meilleure orientation des malades, d’éviter l’encombrement non justifié des hôpitaux, de rationnaliser le recours aux spécialités médicales et d’améliorer la pérennité de la prise en charge sanitaire.

Cette réunion a, par ailleurs, été l’occasion de mettre l’accent sur la valorisation des ressources humaines, à travers la formation continue et l’amélioration de l’attractivité des régions pour les compétences médicales et paramédicales, et de souligner la nécessité d’accélérer la mise en œuvre d’un système d’information sanitaire intégré, en tant que levier essentiel de gouvernance, de suivi, d’amélioration du parcours du malade et de renforcement de l’efficience de la gestion des ressources, conclut le communiqué.

LR/MAP