Mondial 2026 – Amical | Le Maroc et la Norvège se neutralisent (1-1)

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La sélection marocaine de football a fait match nul (1-1) face à son homologue norvégienne, lors d’une rencontre amicale disputée dimanche au Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Pour ce match face à la Norvège, qui a aligné l’ensemble de ses joueurs cadres, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a opté pour une charnière centrale composée de Diop et Raid, avec Hakimi sur le côté droit et Mazraoui sur le flanc gauche. Le Mancunien a, toutefois, été remplacé dès la 29e minute par Belamri en raison d’un pépin physique.

Au milieu de terrain, Bouaddi évoluait aux côtés d’El Aynaoui et d’Ounahi. En attaque, Saibari occupait le rôle de faux neuf, soutenu par Diaz et Ezzalzouli.

Les Lions de l’Atlas ont parfaitement entamé la rencontre, ne laissant aucune chance à la Norvège d’entrer dans le match.

Brahim Diaz s’est d’abord infiltré dans la surface, mais son centre à ras de terre a été renvoyé par la défense norvégienne. Le ton est donné.

À la suite d’une mauvaise relance norvégienne, Diaz a récupéré le ballon dans l’axe. Ezzalzouli s’est retrouvé en position idéale dans la surface, mais l’ailier du Betis Séville a trop tergiversé pour conclure.

Par la suite, Ezzalzouli a tenté une nouvelle fois sa chance avant de percer sur le côté droit pour servir Diaz. Au terme de cette offensive, le milieu offensif marocain a ouvert le score d’une frappe placée dans la surface à la 7e minute de jeu.

Sonnés par ce début de match, les Norvégiens ont ensuite repris leurs esprits et tenté de réagir. Ils sont parvenus à s’approcher du but de Yassine Bounou, sans, toutefois, se montrer réellement dangereux.

À la 16e minute, bien lancé en profondeur, Brahim Diaz a tenté un lob, mais sa tentative manquait de puissance et le gardien norvégien s’est facilement saisi du ballon.

Peu après la demi-heure de jeu, Haaland, servi au second poteau, a placé une tête qui a rebondi sur l’épaule d’Issa Diop. Le buteur norvégien a réclamé un penalty, mais l’arbitre n’a pas bronché.

Quelques minutes plus tard, Hakimi a tenté une frappe lointaine. Nyland a relâché le ballon de manière maladroite, mais la défense norvégienne a finalement dégagé en corner.

Les protégés de Mohamed Ouahbi ont, ensuite, continué à se montrer dangereux par séquences, grâce à leur qualité technique et leur vitesse d’exécution, mettant en difficulté une équipe norvégienne en manque de solutions. La première mi-temps s’est conclue sur le score de 1-0.

Dès le début de la seconde période, Schjelderup, entré en jeu à la place de Nusa, s’est infiltré dans la surface et a obligé Yassine Bounou à un superbe arrêt pour préserver l’avantage du Maroc.

Trois minutes plus tard, Diaz a réalisé un joli geste à l’entrée de la surface avant de déclencher une frappe puissante du droit, difficilement repoussée par Nyland. El Aynaoui a bien suivi, sans parvenir à conclure de la tête.

Alors que l’intensité a baissé d’un cran, les deux sélectionneurs ont procédé à plusieurs changements. Côté marocain, El Khannouss, El Kaabi, El Mourabet, El Ouahdi, Amaimouni, Halhal et Saadane ont remplacé Riad, Diop, Hakimi, Ounahi, El Aynaoui, Brahim Diaz et Saibari.

Avec ces nombreux changements, le rythme de la rencontre a baissé. Les Lions de l’Atlas ont finalement concédé l’égalisation. Entré en jeu obb a servi en retrait Ødegaard dans la surface, et le capitaine norvégien a égalisé d’un plat du pied à la 75e minute.

Il s’agit de la dernière rencontre amicale des Lions de l’Atlas avant leur entrée en lice en Coupe du monde face au Brésil, le 13 juin prochain.

Outre le Brésil, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés de l’Écosse et d’Haïti.

LR/MAP