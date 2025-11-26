Le Parlement européen rejette une tentative de blocage de l’accord agricole avec le Maroc

Le Parlement Européen a rejeté, ce mercredi, une “motion d’objection” introduite par certains milieux de droite et d’extrême droite, contre le projet d’acte délégué présenté par la Commission Européenne dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements découlant de l’Accord sous forme d’Echange de lettres conclu entre le Maroc et l’UE le 3 octobre dernier au sujet de l’exportation des produits agricoles marocains sur le marché européen.

Par ce vote, le Parlement européen entérine l’acte délégué présenté par la Commission européenne, qui opérationnalise notamment la référence aux régions du Sahara marocain, conformément à l’Accord.

A rappeler que le Maroc et l’Union Européenne ont signé, le 3 octobre 2025 à Bruxelles, l’échange de lettres amendant l’accord agricole liant les deux parties, confirmant l’application aux produits agricoles des provinces du Sud des mêmes conditions d’accès préférentiel au marché européen que ceux du reste du Royaume, conformément à l’Accord d’Association Maroc-UE.

Le même accord introduit des ajustements techniques destinés à faciliter l’accès des produits et à les valoriser, notamment en matière d’information du consommateur, par un étiquetage mentionnant les régions de production au Sud du Royaume – “Laayoune-Sakiat el Hamra” et “Dakhla-Oued Eddahab”.

LR/MAP