Festival de Fontainebleau | Célébration de l’amitié historique entre le Maroc et la France

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Le Maroc et la France célèbrent leur amitié, ancrée dans l’histoire et tournée vers l’avenir à travers le Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (région parisienne), qui met le Royaume à l’honneur pour sa 15e édition ouverte vendredi, ont affirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et son homologue française, Catherine Pégard.

Les deux ministres ont lancé officiellement cette édition au château de Fontainebleau qui accueille l’évènement jusqu’à dimanche, après une conférence inaugurale tenue dans la matinée au Théâtre municipal de la ville, en présence notamment de l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, et du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, avant d’être tous conviés par les organisateurs à faire une tournée à travers le parcours dédié à la programmation “Maroc invité d’honneur”.

“C’est un très grand moment pour nous, pour l’amitié entre la France et le Maroc”, a confié la ministre française de la culture, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette tournée.

Rappelant avoir eu déjà l’honneur de se rendre il y a quelques semaines à Rabat pour prendre part au Salon international du livre et de l’édition (SIEL), Mme Pégard a déclaré trouver “formidable que nous puissions, dans un temps aussi bref, montrer de nouveau l’importance de nos relations culturelles ici, aujourd’hui, à Fontainebleau”.

Elle s’est dite particulièrement ravie de voir le château de Fontainebleau, un lieu chargé d’histoire qui a toujours été ouvert sur le monde, “vivre à l’heure marocaine pendant tout ce week-end”.

“C’est magique parce que vous voyez tous ces jeunes qui viennent ici, qui sont heureux de s’approprier cette culture qu’ils ne connaissent pas toujours. Nous, nous sommes deux pays de vieille culture”, a-t-elle enchaîné.

Abondant dans le même sens, M. Bensaid s’est félicité de la célébration du Maroc au festival de Fontainebleau, affirmant être “très heureux d’être présent ici, avec tout l’écosystème culturel, avec tous les différents éléments qui représentent la culture marocaine”.

M. Bensaid inscrit cet élan d’échanges dans la nouvelle dynamique que connaissent les relations franco-marocaines, depuis la dernière visite d’Etat au Maroc du Président français Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis la conclusion de plusieurs accords, notamment dans le domaine de la culture.

“Aujourd’hui, la culture est plus que présente. La culture est un acteur essentiel pour renforcer la relation entre nos deux pays”, a-t-il insisté.

Le ministre a indiqué que “l’avenir de l’industrie culturelle, l’avenir de ce soft-power culturel marocain est présent aujourd’hui en France, comme la culture française avait été présente à Rabat, il y a quelques semaines de cela lors du salon international du livre”, a conclu le ministre.

Pour la première fois, le Festival de Fontainebleau met à l’honneur un pays africain et arabe, en l’occurrence le Maroc, témoignant de la reconnaissance internationale de son patrimoine, de la vitalité de sa création artistique et de sa contribution continue à l’histoire de l’art et aux échanges culturels contemporains.

Le festival, organisé par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le Château de Fontainebleau, sous l’égide du ministère français de la Culture, bénéficie pour l’occasion du soutien du CCME, de l’ambassade du Royaume en France et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans la perspective d’offrir une vitrine exceptionnelle à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel marocain.

Selon les organisateurs, le festival offre au public un voyage exploratoire au fil de l’histoire de l’art au Maroc, de la préhistoire à la création contemporaine, mettant en lumière un patrimoine archéologique exceptionnel, des traditions artistiques séculaires et des expressions culturelles en constante évolution.

À travers plus de 300 rendez-vous culturels et scientifiques ouverts à tous, cet évènement se veut un espace privilégié de dialogue, de réflexion et de découverte.

Conférences, tables rondes et rencontres permettront d’explorer sur trois jours les grandes étapes de l’histoire artistique marocaine, d’analyser les héritages du protectorat et de l’après-indépendance, ainsi que les relations du Maroc avec l’Europe et son rôle au sein du continent africain.

LR/MAP