Expatriés à l’étranger | Quand l’exclusion tue l’intégration

Améliorer sa situation socioprofessionnelle. Tel est l’objectif principal qui pousse des personnes hautement qualifiées, comme ceux moyennement ou peu qualifiées, à quitter leur pays d’origine pour d’autres cieux. Les Marocains ne dérogent pas à cette règle. Sauf qu’entre les ambitions et la réalité du terrain, il existe un grand décalage.

«Je suis venu en France parce que je croyais que j’allais vivre la belle vie et par la même occasion faire la fierté de ma famille. Or, depuis que suis arrivé dans ce pays voilà cinq années maintenant, je ne fais que vivoter».

C’est en ces termes que Nada, 34 ans, a résumé la situation actuelle qu’elle vit en tant qu’immigrée venue initialement à l’Hexagone pour étudier et qui a pu décrocher un contrat de travail dans le secteur de l’hôtellerie.

Hostilité ambiante et discrimination négative

Etablie en France depuis 2019, Nada avait de grands rêves, dans la mesure où elle s’attendait à ce que son chemin soit parsemé de roses, or à sa grande déception, l’idéal occidental s’est vite transformé en scénario cauchemardesque où les difficultés ne font que s’enchaîner. Mal du pays, exclusion et exploitation sont le lot quotidien de cette jeune casablancaise qui songe aujourd’hui sérieusement, à revenir définitivement au Maroc.

«Peut-être était-ce une erreur d’appréciation de ma part. Avec le recul, je me demande si je n’aurais pas dû rester dans le pays, le Maroc, entourée de ma famille, plutôt que de m’obstiner à rechercher ce que je croyais être l’Eldorado européen qui n’existe plus de nos jours».

A écouter cette jeune expatriée, on est en droit de se demander pourquoi l’Europe et l’Occident de manière générale, s’est transformé d’une terre jadis porteuse d’espoirs pour des millions d’immigrés, en un espace hostile à l’égard des étrangers -notamment ceux en provenance des pays arabo-musulmans- où il est de plus en plus difficile de s’intégrer au sein de la société européenne en ayant l’étiquette d’expatrié.

Des engagements bafoués

Selon l’Organisation des Nations-Unies, «les engagements pris lors de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’Action de Vienne sont loin d’être une réalité pour tous», déplorant «la situation très préoccupante des migrants souvent victimes d’actes effroyables de discrimination raciale et de violences racistes».

A l’ouverture de la 110ème Session du Comité pour l’élimination de la Discrimination Raciale (CERD), en août 2023, le Chef de la branche Etat de Droit, Egalité et Non-discrimination au Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, Abdoul Aziz Thioye, avait dénoncé le fait que les immigrés soient devenus une cible facile dans beaucoup de pays européens. «Dans de nombreux pays, les Droits de l’Homme, l’égalité et la non-discrimination ont été bafoués, comme en témoignent la montée et la propagation des discours de haine envers les immigrés, la marginalisation croissante, et le racisme dont ils font l’objet de manière régulière», avait-il expliqué.

Une situation intenable

La situation des immigrés en Europe s’est-elle améliorée depuis lors? La réponse est non. En Italie, en Allemagne, en Suède et en France entre autres pays occidentaux, la xénophobie s’est renforcée ces derniers temps, concomitamment à la montée inédite des partis politiques et des mouvements d’extrême-droite qui veulent faire endosser aux étrangers, la responsabilité de tous les maux économiques et sociaux dont souffre le vieux Continent, alors qu’en réalité, ils sont les souffre-douleurs de ces sociétés européennes qui se renfermer sur elles-mêmes, chaque jour un peu plus.

Les travailleurs immigrés et leurs familles sont confrontés à des obstacles majeurs notamment pour obtenir un emploi, selon une étude publiée récemment par le Bureau International du Travail (BIT), qui révèle des niveaux importants et inquiétants de discrimination dans l’accès au marché de l’emploi pour cette population.

Des études menées dans plusieurs pays d’Europe ont également indiqué qu’au moins un tiers des offres d’emploi disponibles dans les pays européens, sont fermées aux candidats issus de minorités ethniques en raison de pratiques d’embauche discriminatoires. Selon ces études, au moins une candidature sur trois déposée par des immigrés est rejetée systématiquement.

La discrimination dans le domaine de l’emploi est particulièrement marquée au début du processus d’embauche, un grand nombre de candidats, généralement des jeunes hommes portant un nom à consonance étrangère se voyant refuser la possibilité de décrocher un emploi de cadre ou cadre supérieur par exemple, quand bien même le postulant disposerait des compétences et diplômes requis pour ce genre de postes. Généralement, les immigrés sont relégués à des emplois précaires peu rémunérés (secteurs manufacturiers) où les perspectives d’emploi sont extrêmement réduites. Dans la plupart des pays européens, les migrants et leurs descendants souffrent de taux de chômage nettement plus élevés que les nationaux.

La peur et le rejet de l’autre sont des signes distinctifs de l’époque actuelle. Il s’agit d’une vague sur laquelle surfent aujourd’hui les partis dits ultra-nationalistes. Dans la plupart des pays occidentaux, à quelques exceptions près, on assiste aujourd’hui à de grandes mutations politiques. Ces changements donnent lieu à l’accentuation de la racialisation parmi la plupart des Etats européens qui se présentaient comme des gardiens des libertés, or la réalité est toute autre.

Mohcine Lourhzal

Amérique du Nord

Le Canada se classe comme le pays le plus accueillant au monde

Au moment où la stigmatisation des immigrés bat son plein dans le vieux Continent, le Canada semble faire exception.

Les Canadiens aiment en effet penser que leur pays est fondé sur l’immigration. Le Canada, dit-on, est un bastion du multiculturalisme. Ce récit a été affiné par des comparaisons, notamment avec les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux.

Depuis 2019, le gouvernement canadien a réinstallé plus de réfugiés que tout autre pays à travers le monde, avec très peu de réactions négatives au niveau local.

En novembre 2023, le premier ministre Justin Trudeau, a annoncé un plan visant à accroître l’immigration. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, l’immigration est déjà passée d’environ 300.000 à plus de 400. 000 nouveaux résidents étrangers sur le sol canadien par an.

Le Canada prévoit d’accueillir plus de 500. 000 résidents permanents par an d’ici 2025. Présenté comme un moyen de renforcer l’économie canadienne, qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre et à un taux de natalité en baisse, le plan donne la priorité aux immigrés qualifiés.

Bien que critiqué par l’extrême droite, le Plan Trudeau a été accueilli avec enthousiasme par les principaux acteurs et groupements économiques du pays, comme le Conseil canadien des affaires.

Un sondage publié récemment par «Gallup» a révélé que le Canada est le pays le plus accueillant au monde en matière d’acceptation des immigrants.

Le pays a ainsi obtenu le score le plus élevé de 8,46, se classant pour la première fois au premier rang mondial en matière d’intégration des immigrés dans le tissu socioéconomique.

———————-

Projet de Loi contre la xénophobie

Et les masques sont tombés aux Nations-Unies

L’Organisation des Nations-Unies a récemment soumis au vote, un Projet de Loi appelant à une action mondiale contre le racisme, la discrimination et la xénophobie.

Sur 193 votants, 106 pays ont approuvé le Texte, tandis que 14 Etats ont rejeté ledit Projet de Loi. Par ailleurs, 44 pays membres des Nations-Unis ont joué l’abstention.

Surprise… La France, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Australie, l’Allemagne, les Pays-Bas et Israël, figuraient parmi les pays qui s’y sont opposés. Grâce à ce vote, tous les masques sont tombés, sachant que pendant longtemps l’Occident s’est toujours érigé en donneur de leçons vis-à-vis des pays en voie de développement par rapport au respect des libertés et des Droits de l’Homme.