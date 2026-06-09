El Jadida | M. Bourita décline la Vision Royale pour appréhender les menaces sécuritaires en Afrique

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Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a décliné, mardi à El Jadida, la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour appréhender les menaces sécuritaires auxquelles fait face l’Afrique et accompagner le continent dans sa dynamique de développement et de prospérité.

Intervenant à la séance d’ouverture de la 5ème Réunion de Haut Niveau des Chefs des Agences de Lutte contre le Terrorisme et de Sécurité en Afrique, organisée dans le cadre de la Plateforme de Marrakech, tenue à El Jadida, sous la coprésidence du Maroc et du Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (ONUCT), le ministre a évoqué le contexte sécuritaire du continent.

M. Bourita a ainsi relevé plusieurs évolutions préoccupantes, notamment l’expansion et la régionalisation du terrorisme sur le continent, la multiplication des conflits armés, le développement du nexus entre les groupes terroristes, les mouvements séparatistes et la criminalité transnationale, ainsi que les défis posés par les mutations technologiques et l’intelligence artificielle.

Face à ces défis, le ministre a souligné que la Vision Royale offre un cadre d’appréhension global des réalités africaines. Il a rappelé que la politique africaine de Sa Majesté le Roi est avant tout une politique d’appartenance, précisant que pour le Maroc, l’Afrique n’est pas un continent de voisinage, ni une option diplomatique parmi d’autres, mais un continent auquel le Royaume appartient géographiquement, identitairement, politiquement, institutionnellement et historiquement.

M. Bourita a souligné que, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, l’action du Royaume en Afrique repose sur la conviction que le développement, la stabilité et la sécurité du continent sont intimement liés à ceux du Maroc. Dans ce sens, il a affirmé que l’engagement du Maroc dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain n’est pas une option, mais procède de la responsabilité d’un pays engagé pour la sécurité de son continent.

Le ministre a également mis en avant le principe d’afro-optimisme qui guide l’action du Royaume, relevant que malgré les défis sécuritaires, le Maroc considère que l’Afrique est le continent de l’avenir. Là où certains perçoivent principalement des difficultés, le Royaume voit des opportunités et demeure convaincu que le continent dispose des ressorts, des moyens et du génie nécessaires pour relever les défis auxquels il est confronté.

M. Bourita a, par ailleurs, rappelé que Sa Majesté le Roi a toujours défendu une approche globale des défis sécuritaires, considérant que la réponse au terrorisme ne peut être uniquement sécuritaire mais doit également intégrer les dimensions religieuse, économique et sociale.

Le ministre a également mis en exergue le panafricanisme pragmatique promu par le Souverain, fondé sur l’action concrète, le partenariat et le partage, soulignant, dans ce sens, que le partage est au cœur de la politique africaine de Sa Majesté le Roi.

M. Bourita a, en outre, relevé la pertinence des Initiatives Royales en faveur du continent, notamment l’Initiative des États Africains Atlantiques, l’Initiative visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique ainsi que les actions portées par le Royaume en matière de résilience face aux changements climatiques, autant d’initiatives fondées sur une approche positive des défis du continent et sur la valorisation de ses opportunités.

Par ailleurs, le ministre a, à cette occasion, mis en avant la place qu’occupe désormais la Plateforme de Marrakech, qui célèbre cette année son cinquième anniversaire, soulignant qu’elle s’est imposée comme un cadre incontournable et un rendez-vous de référence pour discuter de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Il a également salué l’engagement de l’ONUCT, estimant que celui-ci traduit une autre facette de la pérennité du partenariat solide, structuré et tourné vers l’avenir entre le Maroc et ce Bureau onusien.

Concluant son intervention, le ministre a souligné que la stabilité est le point de départ du développement et de la démocratie, avant d’appeler à faire entendre davantage la voix de l’Afrique dans l’actualisation de la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, estimant que si l’Afrique est aujourd’hui l’épicentre du terrorisme mondial, elle doit être au cœur de cette stratégie.

Lancée en 2022, la Plateforme de Marrakech réunit les chefs des agences africaines de lutte contre le terrorisme et de sécurité, ainsi que des représentants de pays partenaires et d’organisations régionales et internationales, avec pour objectif de renforcer la coopération et la coordination face aux défis sécuritaires du continent. Cette réunion s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes tenues à Marrakech (2022), Tanger (2023), Fès (2024) et Agadir (2025), consacrant la plateforme comme un rendez-vous incontournable pour l’échange d’expertises, le renforcement des capacités et la lutte contre le terrorisme en Afrique.

LR/MAP