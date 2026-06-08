Nasser Bourita reçoit le SG Adjoint aux Opérations de Paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, le Secrétaire Général Adjoint aux Opérations de Paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui effectue sa deuxième visite officielle au Maroc.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le rôle majeur et la contribution substantielle et exemplaire du Royaume du Maroc au sein des Opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

La contribution du Royaume émane d’une Vision Royale Stratégique ancrée dans la continuité de son engagement de longue date aux Opérations de maintien de la paix de l’ONU, et ce depuis 1960.

Le Maroc, qui est actuellement classé neuvième parmi les plus grands pays contributeurs en troupes dans les Opérations de maintien de la paix de l’ONU, préside la Commission de Consolidation de la Paix (PBC) de l’ONU pour l’année 2026, et officie en tant que coordonnateur du Mouvement des Non-Alignés (NAM) pour les questions du Maintien de la Paix, ce qui témoigne de la confiance dont jouit le Royaume au sein de la communauté internationale sur les questions ayant trait à la paix et la sécurité internationales.

La visite de M. Lacroix intervient dans le contexte où le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies a lancé de vastes chantiers de réformes aussi bien dans le cadre de l’Initiative « ONU 80 » visant la simplification et la rationalisation du Secrétariat de l’ONU que dans le cadre de la révision stratégique et globale de l’ensemble des Opérations de Maintien de la Paix, ainsi que de l’architecture de la paix et de la sécurité internationales ayant pour objectif de restaurer la primauté du politique dans la gestion des conflits.

LR/MAP