Maroc-UE | Signature de trois projets d’appui aux industries culturelles et créatives

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Trois projets ont été signés, mardi à Rabat, dans le cadre du Programme d’appui aux industries culturelles et créatives (ICC) au Maroc qui s’inscrit dans le sillage de la coopération entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE).

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et l’ambassadeur de l’UE au Maroc, Dimiter Tzantchev, ont présidé la cérémonie de signature de ces projets avec la Fondation Africalia, le Goethe-Institut et la Fondation Hiba, dans le but de renforcer l’écosystème des ICC en tant que levier de développement économique et d’inclusion sociale des jeunes.

Ces trois projets, issus d’un appel à propositions, soutiennent directement les jeunes créateurs marocains à travers l’accompagnement de leurs projets et créations avec des partenaires européens, tout en les aidant à accéder à l’information.

Le premier projet, “Iqlaa votre accélérateur culturel”, porté par “Africalia” en collaboration avec la Fondation Hiba et l’Institut français, concerne l’accompagnement des jeunes entreprises dans le domaine des ICC à travers un programme visant à garantir leur pérennité économique.

Le deuxième projet, “Hi-Fenn connect, create resonate”, conduit par le Goethe-Institut en partenariat avec la Fondation Ali Zaoua et la fondation “Wallonie-Bruxelles”, ambitionne, quant à lui, de promouvoir les échanges entre les écosystèmes créatifs marocain et européen, en encourageant la co-création et le partage des expertises.

Le troisième projet “Creative Morocco Gate”, dirigé par la Fondation Hiba et l’Association des radios et télévisions indépendantes (ARTI), a pour objectifs d’offrir une plateforme de soutien aux entrepreneurs opérant dans le secteur, faciliter l’accès à l’information et le réseautage et favoriser des opportunités de développement.

Dans une allocution à cette occasion, M. Bensaid a affirmé que le partenariat unissant le Maroc et l’UE reflète la solidité de la coopération bilatérale dans divers domaines, politiques, diplomatiques et culturels, soulignant que la coopération dans les domaines de la jeunesse et de la culture s’inscrit en droite ligne avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le secteur des ICC constitue aujourd’hui un véritable levier de développement économique, a fait remarquer le ministre, notant que ces industries occupent désormais une place de choix dans l’économie mondiale et contribuent de manière tangible au développement des économies de plusieurs pays. Le Maroc, a-t-il ajouté, œuvre à élaborer une stratégie claire pour renforcer le positionnement de la culture marocaine sur le marché international.

De son côté, l’ambassadeur de l’UE au Maroc a indiqué que cette signature s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre l’UE et le Royaume du Maroc, mettant en exergue l’importance de la coopération liant les ONG et les instituts culturels européens.

Cette dynamique se traduit par des initiatives et des projets conjoints, dont Morocco Gaming Expo 2026 qui constitue une plateforme importante pour mettre en valeur les jeunes talents marocains, a-t-il relevé, se félicitant de la poursuite de cet élan à travers la signature des nouveaux projets de soutien aux ICC.

Selon M. Tzantchev, cette coopération reflète une vision commune pour la promotion de la créativité et le soutien aux jeunes, à travers des initiatives et des projets visant à consolider les écosystèmes culturels et créatifs et à développer les opportunités de partenariat entre les différents acteurs.

Les trois projets signés reflètent la volonté commune du Maroc et de l’UE de bâtir un écosystème culturel et créatif solide, à travers l’implication des secteurs public et privé et du tissu associatif en faveur d’une économie créative durable et d’un rayonnement culturel commun.

LR/MAP