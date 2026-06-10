La Coupe du Monde 2030 au Maroc s’annonce déjà “formidable” (Andrew Giuliani)

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Le Directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du Monde 2026, Andrew Giuliani, a affirmé que le prochain Mondial, co-organisé en 2030 par le Maroc, s’annonce déjà comme un événement « formidable », notamment avec le Grand Stade de Casablanca et sa capacité d’accueil inégalée dans l’univers du football.

« Je dois dire qu’en ce qui concerne plus particulièrement le Maroc, si l’on pense à la prochaine Coupe du Monde, elle s’annonce formidable », a déclaré M. Giuliani lors d’une conférence débat organisée mardi à Washington par le centre de réflexion Atlantic Council, à la veille du Mondial 2026.

A cet égard, le haut responsable américain a mis en avant l’impressionnant Grand Stade de Casablanca et sa capacité d’accueil qui en fait le plus grand stade de football du monde.

« Ce stade semble incroyable avec une capacité de 120.000 à 130.000 places. J’ai hâte de voir à quoi il ressemblera quand il sera fin prêt », a dit M. Giuliani, qui est mandaté par le président Donald Trump pour piloter l’organisation du plus grand rendez-vous sportif mondial organisé sur le territoire américain.

Évoquant l’aspect organisationnel du Mondial 2026 aux Etats-Unis, notamment le volet sécuritaire, il a mis en avant la qualité de la coopération avec le Maroc et le partenariat du Royaume avec le Groupe de travail de la Maison Blanche dédié à la Coupe du Monde de la FIFA.

A ce propos, il a expliqué que les autorités américaines veillent à « trouver le juste équilibre » afin d’assurer une compétition sécurisée aux fans venus des quatre coins du monde.

Les 78 rencontres prévues dans les 11 villes hôtes américaines feront ainsi l’objet de dispositifs de sécurité renforcés, incluant notamment des systèmes de protection anti-drones.

« Nous avons compris que cette Coupe du Monde sera un immense succès à condition que les supporters se sentent en sécurité, qu’ils soient citoyens américains ou visiteurs », a-t-il dit lors de cette conférence placée sous le thème « Les priorités des États-Unis pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2026 ».

Par ailleurs, M. Giuliani a indiqué que chaque match sera organisé selon des standards comparables à ceux du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, avec des périmètres de sécurité stricts et plusieurs niveaux de contrôle.

LR/MAP