Les Marocains du monde, une véritable force économique, sociale et d’investissement (M. Akhannouch)

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Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, vendredi à Tanger, que les Marocains du monde constituent une véritable force économique, sociale et d’investissement.

S’exprimant à l’ouverture du Forum national sur “L’investissement et les Marocains du monde”, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Akhannouch a souligné que les Marocains du monde représentent aujourd’hui une force économique, sociale et d’investissement réelle, non seulement à travers leurs transferts financiers, qui ont dépassé 122 milliards de dirhams en 2025, mais également grâce aux expertises, compétences et réseaux internationaux qu’ils ont développés.

Il a, à cet égard, précisé que les exigences du développement dans le contexte actuel imposent de passer à une nouvelle forme de lien économique entre le Maroc et sa diaspora, fondée sur la transformation des transferts financiers en investissements productifs, à même de créer de la richesse, de la valeur ajoutée et des emplois, tout en renforçant l’innovation et le développement territorial.

“Dans cette perspective, notre ambition est claire: faire du Maroc la destination naturelle des investissements des Marocains du monde et leur offrir un climat incitatif leur permettant de s’inscrire pleinement dans la dynamique de développement que connaissent les différentes régions du Royaume”, a-t-il insisté.

Le Chef du gouvernement a, dans ce cadre, fait observer que l’investissement des Marocains du monde ne constitue pas seulement un enjeu économique, mais un pari stratégique pour l’avenir, visant à construire un Maroc plus compétitif, plus rayonnant et mieux intégré dans l’économie mondiale.

Il a, par ailleurs, affirmé que l’intérêt porté aux Marocains du monde n’est “ni conjoncturel ni circonstanciel”, mais un choix stratégique profondément enraciné, fondé sur la Haute sollicitude constante de SM le Roi Mohammed VI à leur égard, en tant que composante essentielle de la Nation et partenaire stratégique dans le processus de développement et de modernisation du Royaume.

M. Akhannouch a tenu à rappeler les Hautes Orientations Royales visant le renforcement du rôle du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et la création de la Fondation Mohammedia pour les Marocains du monde, consacrant ainsi la volonté de SM le Roi de promouvoir l’accompagnement des Marocains du monde et de consolider leur lien avec la mère patrie.

Il a aussi souligné l’attention particulière accordée par le Souverain à l’ouverture de nouvelles perspectives aux investissements des Marocains du monde, en vue de dépasser leur contribution actuelle au volume de l’investissement privé national, estimée à environ 10%.

Le Chef du gouvernement a également mis en avant l’attention particulière accordée par SM le Roi à la consolidation des acquis au profit des Marocains du monde, de nature à renforcer leur attachement à la mère patrie et à consacrer leur contribution au développement national, notamment à travers leur accès à plusieurs programmes sociaux et économiques, en particulier l’aide au logement, favorisant ainsi leurs opportunités d’installation et d’investissement au Maroc, et consolidant leurs liens avec le Royaume de génération en génération.

Evoquant certaines réalisations économiques, M. Akhannouch a noté que le Maroc connaît aujourd’hui une transformation profonde et accélérée, qui en fait un modèle réussi de conversion des défis et des mutations géopolitiques mondiales en véritables opportunités de croissance et de développement, renforçant ainsi la confiance internationale dans son économie et ses institutions.

Il a, en outre, souligné que le long processus de réformes structurelles et de chantiers stratégiques, menés sous la conduite éclairée de SM le Roi, a fait du Maroc un pôle régional d’investissement, attirant d’importants investissements dans divers secteurs.

M. Akhannouch a, dans ce sens, rappelé l’action du gouvernement pour la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, à travers une réforme globale de l’écosystème de l’investissement, notamment la promulgation de la nouvelle Charte de l’investissement, soulignant que ces réformes ont permis de donner une forte impulsion à la dynamique de l’investissement.

Il a rappelé qu’une feuille de route a été adoptée pour améliorer le climat des affaires pour la période 2023-2026, ainsi que pour simplifier les procédures administratives au profit des porteurs de projets et lancer des services électroniques dédiés à la création d’entreprises.

Organisé par le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et du département des Marocains résidant à l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cet événement d’envergure vise à mettre en lumière le rôle central des Marocains du monde dans la dynamique d’investissement et de développement du Royaume, tout en renforçant la mobilisation des acteurs publics et privés autour d’une vision commune en faveur de l’investissement productif et durable.

Deux panels de haut niveau rythment cette rencontre autour de thématiques stratégiques, à savoir “Les investissements des Marocains du monde: un levier stratégique pour le développement du Royaume” et “Le rôle des institutions dans la promotion des investissements des MDM: accompagnement, facilitation et financement”.

LR/MAP