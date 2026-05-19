La Vision de Sa Majesté le Roi pour le développement de l’Afrique saluée par Madagascar

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La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Alice N’Diaye, a salué, mardi à Rabat, la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de l’Afrique.

Dans un communiqué conjoint, signé à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, Mme N’Diaye a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi, tout en rappelant le fort impact, certain et tangible de la visite effectuée par le Souverain en 2016 à Madagascar.

Dans cet esprit, la Cheffe de la diplomatie malgache a exprimé la gratitude de son pays pour les projets entrepris, sur Instructions Royales, par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation et du développement humain.

Elle a souligné que ces actions constituent une illustration concrète de la coopération Sud-Sud promue par le Royaume du Maroc et contribuent au renforcement des capacités ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires.

En outre, Mme N’Diaye a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en se félicitant des Initiatives Royales en faveur du développement intra-africain, de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée.

LR/MAP