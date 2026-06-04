Le CG s’informe d’un accord de coopération dans le domaine de l’emploi entre le Maroc et le Burkina Faso

Par Le Reporter.ma 04/06/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le CG s’informe d’un accord de coopération dans le domaine de l’emploi entre le Maroc et le Burkina Faso

Le Conseil de gouvernement a pris connaissance, jeudi à Rabat, de l’accord de coopération dans le domaine de l’emploi entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 10 décembre 2025.

Aussi, le Conseil a pris connaissance du projet de loi n° 034.26 portant approbation dudit accord, présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, indique un communiqué du ministère chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

LR/MAP

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