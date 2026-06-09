La relation entre le Maroc et les États-Unis est guidée par une vision commune de l’avenir (Mme Benali)

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La relation entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique est guidée par une vision commune de l’avenir, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali.

« Notre objectif commun n’est pas seulement de renforcer notre relation bilatérale, mais également de contribuer à la construction de chaînes de valeur mondiales plus résilientes, au bénéfice de nos peuples et de nos régions », a fait remarquer Mme Benali, lors d’une réception organisée par l’ambassade américaine au site historique de Chellah à l’occasion de la célébration de la Fête nationale des États-Unis.

Dans ce cadre, la ministre a soutenu que le Maroc continuera à œuvrer main dans la main avec les États-Unis afin de contribuer à bâtir un monde plus sûr, stable et prospère, relevant que les deux pays poursuivent leur action conjointe au sein des cadres multilatéraux afin de promouvoir la résilience, la croissance et la prospérité partagée.

Soulignant que la célébration de la fête nationale américaine est l’occasion de réaffirmer le partenariat unique liant les deux pays, elle a rappelé que le Maroc a été la première nation à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis en 1777, consacrant ainsi son statut de l’un des plus anciens alliés de l’Amérique.

A cet égard, elle a noté que le Maroc et les Etats-Unis sont liés par un partenariat stratégique fondé sur un dialogue politique régulier et diversifié, une coopération renforcée en matière de sécurité et de défense, des relations économiques structurées ainsi qu’une collaboration culturelle et scientifique élargie.

L’Accord de libre-échange, en vigueur depuis plus de deux décennies, demeure un pilier stratégique des relations entre Rabat et Washington et un puissant moteur d’investissement et de création d’emplois, a fait remarquer Mme Benali.

Dans ce cadre, elle a invité les entreprises américaines à prendre part à la dynamique de croissance que connaît le Maroc, y compris dans ses Provinces du Sud, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LR/MAP