Préparatifs Mondial 2026 | Victoire en amical du Maroc face au Burundi (5-0)

Par Le Reporter.ma 26/05/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Préparatifs Mondial 2026 | Victoire en amical du Maroc face au Burundi (5-0)

La sélection marocaine de football s’est largement imposée face à son homologue burundaise sur le score de 5 buts à 0, lors du match amical disputé mardi à huis clos au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde 2026.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Ayoub El Kaabi, auteur d’un doublé, Tawfik Bentayeb, ainsi que Soufiane Benjdida, qui a également signé un doublé.

Cette rencontre s’inscrit dans le programme de préparation des Lions de l’Atlas avant l’annonce de la liste finale des joueurs retenus pour le Mondial-2026.

L’entraîneur de l’Équipe nationale, Mohamed Ouahbi, tiendra une conférence de presse, mardi soir au Complexe Mohammed VI de football pour dévoiler la liste des joueurs qui disputeront le Mondial nord-américain.

Le Maroc affrontera ensuite Madagascar, le 2 juin au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le dernier match amical avant la Coupe du Monde mettra aux prises les Lions de l’Atlas et la Norvège, le 7 juin aux États-Unis.

Le Maroc a hérité du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti dans le groupe C du Mondial 2026.

LR/MAP

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