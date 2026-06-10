Casablanca abrite la 5ème Exposition économique et commerciale sino-africaine

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La cinquième édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine (CAETE) s’est ouverte, mercredi à Casablanca, sous le thème “À la découverte de l’Afrique”, avec la participation d’environ 250 entreprises marocaines et chinoises, illustrant la dynamique croissante des relations économiques entre le Maroc et la Chine.

Organisée conjointement par le secrétariat du Comité d’organisation de la CAETE et le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette exposition de trois jours, qui comprend neuf espaces thématiques, s’inscrit dans le cadre du dixième anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc.

À cette occasion, Yu Hongsheng, vice-gouverneur du gouvernement populaire de la province de Hunan, a souligné que le Maroc, fort de sa position géographique, de la montée en puissance de son tissu industriel et de la dynamique d’ouverture économique, constitue un véritable carrefour entre l’Europe et l’Afrique.

Selon le responsable chinois, le Maroc est un point d’appui stratégique pour la province du Hunan, aussi bien pour consolider sa présence en Afrique du Nord que pour élargir son accès aux marchés européens.

Il a également mis en avant la complémentarité des deux économies, faisant savoir que le Hunan dispose d’un appareil industriel avancé, d’une forte capacité manufacturière et d’un important potentiel d’innovation, tandis que le Maroc se distingue par ses ressources, sa compétitivité sectorielle et son positionnement régional, autant d’atouts favorisant l’émergence de partenariats économiques à fort potentiel.

De son côté, Zhou Zhicheng, chargé d’affaires et ministre conseiller de l’ambassade de Chine au Maroc, s’est félicité de la forte participation des entreprises chinoises à cette exposition, rappelant que l’année en cours marque le 10ème anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique Maroc-Chine.

Il a affirmé que les relations bilatérales enregistrent une dynamique positive et reposent sur les principes du respect mutuel et du partenariat gagnant-gagnant.

En outre, M. Zhicheng a relevé l’intérêt croissant des entreprises chinoises pour le marché marocain, saluant les efforts des autorités marocaines visant à offrir un environnement favorable à l’investissement et au développement des activités économiques chinoises dans le Royaume.

Pour sa part, Mehdi Laraki, président du Conseil d’Affaires Maroc-Chine de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a estimé que la tenue de cette exposition au Maroc reflète la profondeur croissante des relations économiques sino-marocaines et la confiance mutuelle qui s’est construite au fil des années entre les communautés d’affaires des deux pays.

Depuis plusieurs années, la CGEM s’est engagée activement dans le développement des relations économiques entre le Maroc et la Chine à travers plusieurs initiatives, dont les missions économiques, les partenariats institutionnels, l’échange permanent avec les acteurs économiques chinois, a-t-il fait savoir, ajoutant que le Conseil d’affaires Maroc-Chine joue à cet égard un rôle essentiel en agissant comme une plateforme permanente de dialogue, de rapprochement et d’accompagnement des entreprises des deux pays.

Quant à Kenza Khalil, secrétaire générale de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), elle a relevé que cette exposition se veut un véritable espace de convergence entre les ambitions et le savoir-faire des partenaires chinois et l’expertise marocaine en matière de développement et d’investissement.

Cet événement, a-t-elle poursuivi, vise à favoriser la création de valeur et à promouvoir une dynamique de développement partagé entre les deux pays.

Mme Khalil a fait remarquer que la tenue de la CAETE 2026 intervient dans un contexte marqué par le renforcement continu des relations sino-marocaines, fondées sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et une volonté commune d’approfondir le partenariat bilatéral.

Le programme de cette exposition prévoit une session de mise en relation économique et commerciale Maroc-Chine, en plus de rencontres B2B entre les opérateurs des deux pays.

Cette édition devrait contribuer à renforcer les synergies bilatérales et à élargir les opportunités de collaboration et de développement pour les entreprises marocaines et chinoises.

LR/MAP