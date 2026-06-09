Le Maroc s’impose comme un pilier de stabilité, guidé par la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI (Richard Duke Buchan III)

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Dans un monde en mutation, le Royaume du Maroc s’impose comme « un pilier de stabilité », guidé par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé, mardi, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Rabat, Richard Duke Buchan III.

« Le Maroc est notre allié le plus solide et le plus fiable de la région », a-t-il souligné lors d’une réception organisée au site historique de Chellah à l’occasion de la célébration de la Fête nationale des États-Unis, en présence notamment de membres du gouvernement et de plusieurs hautes personnalités issues de divers horizons.

Le Maroc est le « plus ancien » ami des États-Unis, a indiqué l’ambassadeur US, rappelant que le Royaume a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis d’Amérique, un « acte audacieux » qui a démontré la vision et le leadership du Maroc et jeté ainsi les bases d’un partenariat qui perdure depuis près de deux siècles et demi.

« Aujourd’hui, notre partenariat est plus fort que jamais », s’est-il félicité.

« Les États-Unis, et tout particulièrement le Président Donald Trump, se tiennent fermement aux côtés du Maroc », a soutenu le diplomate US, mettant en avant le soutien indéfectible du Président Trump à la proposition marocaine d’autonomie comme l’unique base d’une solution juste et durable pour la question du Sahara marocain.

A cet égard, il a qualifié d’”illimitées » les opportunités économiques offertes dans la région du Sahara marocain, ajoutant que les entreprises américaines sont présentes pour aider à concrétiser ces opportunités par l’investissement, l’innovation et le partenariat dans divers domaines.

Les entreprises américaines créent ainsi des emplois, apportent des technologies de confiance et ouvrent les portes des marchés mondiaux, a-t-il expliqué.

« Alors que nous célébrons ensemble le 250e anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, nous célébrons également un partenariat ancré dans l’histoire, renforcé par la confiance et résolument tourné vers les 250 prochaines années », a poursuivi l’ambassadeur.

Dans ce sens, il a cité la récente inauguration du nouveau siège du Consulat américain à Casablanca et l’organisation conjointe de l’exercice militaire annuel d’envergure « African Lion » qui constituent des illustrations éloquentes de l’engagement des États-Unis à raffermir ses relations pérennes avec le Maroc.

« À Tanger, les États-Unis préservent aussi la Légation américaine, notre plus ancienne propriété diplomatique au monde, symbole d’une amitié plus ancienne que notre propre Constitution », s’est-il réjoui.

Et de conclure que le Maroc et les États-Unis demeurent “des amis, des alliés et des partenaires”.

LR/MAP