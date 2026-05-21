M. Bourita reçoit le ministre des AE du Rwanda, porteur d’un message écrit du Président rwandais à SM le Roi

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Rwanda, Olivier Nduhungirehe, porteur d’un message écrit du Président rwandais, S.E.M. Paul Kagamé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre, les deux ministres se sont félicités des relations d’amitié et d’estime mutuelle entre les deux Chefs d’État et ont salué la dynamique de coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines de la sécurité, de la formation et du développement durable, tout en réitérant leur engagement à la renforcer davantage.

Dans cette perspective, les deux ministres ont examiné les moyens de consolider cette coopération dans plusieurs autres domaines prioritaires.

Le chef de la diplomatie rwandaise a également précisé avoir discuté avec M. Bourita des questions régionales et internationales d’intérêt commun, relevant que les deux chefs d’État sont animés de la même volonté d’aller de l’avant dans le renforcement des relations maroco-rwandaises et de promouvoir les intérêts africains.

Il s’est également félicité de l’excellente organisation et le succès de la 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone tenue mercredi à Rabat.

LR/MAP