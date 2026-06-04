SM le Roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Il s’agit de :

-M. Dimiter Tzantchev, Ambassadeur de l’Union Européenne;

-Mme Helena Nolan, Ambassadeur d’Irlande;

-M. Pavel Klucky, Ambassadeur de la République tchèque;

-M. Helge Andreas Seland, Ambassadeur du Royaume de Norvège;

-M. Diego Morejon Pazmino, Ambassadeur de la République de l’Équateur;

-M. Ali Daher, Ambassadeur de la République Libanaise;

-M. Richard Duke Buchan III, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique;

-M. Luis Filipe E Faro Ramos, Ambassadeur de la République portugaise;

-M. Foday Malang, Ambassadeur de la République de Gambie;

-M. Bienvenu Okiemy, Ambassadeur de la République du Congo;

-M. Ahmed Abdel Rahman Al-Bakr, Ambassadeur de l’État du Koweït;

-M. Philippe Lalliot, Ambassadeur de la République française.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

LR/MAP