Le CG adopte un projet de décret relatif aux établissements universitaires et aux résidences universitaires

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Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret N° 2.25.561 modifiant et complétant le décret N° 2.90.554 relatif aux établissements universitaires et aux résidences universitaires.

Présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et l’Innovation, ce texte s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques visant à développer le système de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a indiqué un communiqué du ministère délégué en charge des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Il vise à renforcer l’adéquation de la carte universitaire nationale avec les mutations démographiques, économiques, sociales et scientifiques que connaissent les différentes régions du Royaume, ainsi qu’avec les besoins croissants liés à la diversification de l’offre de formation, à l’amélioration de sa qualité et au rapprochement des services universitaires des étudiants, ajoute la même source.

Ce projet de décret vise à restructurer et à scinder un certain nombre d’établissements universitaires à accès ouvert, dans le but d’améliorer l’encadrement stratégique et administratif, de renforcer la spécialisation académique et d’accroître l’efficacité de l’encadrement, de la formation et de la recherche scientifique, conclut le communiqué.

LR/MAP