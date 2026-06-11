SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Kénitra la sortie de deux promotions militaires

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Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, Coordinateur des Bureaux et Services de l’État-Major Général des Forces Armées Royales, a présidé, jeudi au Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 26e promotion du Cours Supérieur de Défense et de la 60e promotion du Cours État-major.

A son arrivée au CREMS, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, et le Colonel-Major, Directeur du CREMS, avant de passer en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les Honneurs, indique un communiqué de l’État-Major général des FAR.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été ensuite salué par le Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, les Officiers Supérieurs de l’État-Major Général des FAR, le Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, le Gouverneur de la Province de Kénitra, le Commandant d’Armes Délégué de la Place de Kénitra et les professeurs du corps enseignant.

Après avoir suivi une présentation portant sur « La contribution des Forces Armées Royales aux opérations de paix et d’assistance humanitaire à l’échelle internationale », Son Altesse Royale a procédé à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d’état-major respectivement à des Officiers stagiaires du Cours Supérieur de Défense et du Cours État-major nationaux et étrangers.

Le Colonel-Major, Directeur du CREMS, a ensuite remis à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan les productions des stagiaires au cours de l’année, notamment une sélection de mémoires de recherche de la promotion du Cours Supérieur de Défense.

Au terme de cette cérémonie, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a posé pour des photos-souvenirs avec les deux promotions sortantes, les stagiaires étrangers et le corps professoral civil.

La 26e promotion du Cours Supérieur de Défense et la 60e promotion du Cours État-major, comptent 304 lauréats, dont 88 Officiers originaires de 32 pays.

LR/MAP