Culture | La dynamique actuelle que connaît le Royaume ouvre de nouvelles opportunités aux MRE

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La dynamique actuelle que connaît le Royaume dans tous les domaines, notamment culturel, ouvre de nouvelles opportunités aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), a affirmé, vendredi soir à Paris, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

S’exprimant lors d’une conférence organisée à la Maison du Maroc, en partenariat avec le collectif étudiant “Le Guide du Diplomate”, sous le thème “La jeunesse marocaine en France, entre engagement et rayonnement”, M. Bensaid a indiqué que les jeunes de la diaspora sont de plus en plus impliqués dans les dynamiques de transformation que connaît le Royaume, grâce notamment aux réformes engagées dans plusieurs secteurs, à travers des initiatives entrepreneuriales, associatives et culturelles, estimant que cet engagement traduit un lien fort avec le Maroc.

“Plus on est loin du Maroc, plus on ressent le besoin d’agir pour son pays”, a-t-il affirmé, mettant en avant la contribution des compétences marocaines établies à l’étranger au rayonnement du Royaume et au renforcement de son attractivité.

Il s’est notamment félicité de voir des entrepreneurs issus de la diaspora faire le choix d’investir ou de développer leurs projets au Maroc tout en maintenant des liens étroits avec les marchés internationaux, citant l’exemple de startups créées par des MRE dans les domaines du gaming et des industries culturelles.

Ces projets, a-t-il poursuivi, contribuent à renforcer la compétitivité du Royaume, notamment à travers des collaborations avec des studios et des entreprises internationales.

Le ministre a également mis en exergue le rôle des Marocains du monde en tant que passerelle entre le Maroc et leurs pays de résidence, soulignant que les échanges de savoir-faire, les partenariats académiques et les initiatives associatives constituent des leviers importants de développement dans plusieurs secteurs.

Abordant la question du retour et de l’installation des MRE au Maroc, M. Bensaid a mis en avant les progrès réalisés en matière de digitalisation des services publics, estimant que cette évolution facilite l’accès à l’information et simplifie les démarches administratives.

Il a, à cet égard, insisté sur l’importance de l’accompagnement des Marocains du monde tout au long de leur parcours, notamment à travers les plateformes numériques et les mécanismes mis en place pour faciliter leur intégration et la concrétisation de leurs projets.

Évoquant les politiques publiques en faveur de la jeunesse, M. Bensaid a estimé que la régionalisation avancée constitue une réponse pertinente aux défis liés à l’égalité d’accès aux opportunités, à la culture et aux services destinés aux jeunes.

Il a rappelé que plusieurs initiatives ont été mises en place au niveau territorial afin de rapprocher les politiques publiques des citoyens et de garantir leur pérennité, citant notamment le “Pass Jeunes” qui connaît, selon lui, un fort engouement auprès des bénéficiaires à travers les différentes régions du Royaume.

Selon le ministre, ces initiatives participent également au renforcement de la relation de confiance entre les institutions et la jeunesse, un objectif qu’il a qualifié de fondamental pour assurer la réussite des politiques publiques destinées aux nouvelles générations.

De son côté, Malak Rafik, cofondatrice du collectif étudiant “Le Guide du Diplomate”, a souligné que le choix du thème de la rencontre s’inscrit dans une volonté de mieux comprendre les dynamiques qui relient la jeunesse marocaine en France à celle du Maroc, dans un contexte marqué par une mobilité étudiante et professionnelle croissante entre les deux pays.

La jeunesse marocaine établie à l’étranger occupe aujourd’hui une place importante dans le rayonnement du Royaume, notamment à travers ses réussites académiques, son engagement associatif et sa participation à des projets culturels, économiques et citoyens en France comme à l’international, a-t-elle ajouté lors de cette rencontre qui a réuni des étudiants, de jeunes professionnels, des membres de la diaspora marocaine et des acteurs culturels et associatifs.

LR/MAP