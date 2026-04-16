M. Bourita prône une « IA » au service de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique

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Dans la continuité de l’engagement du Maroc en faveur d’une Intelligence Artificielle au service de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a pris part, jeudi par visioconférence, à la Réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine, consacrée à l’Intelligence Artificielle (IA) et à ses implications pour la gouvernance, la paix et la sécurité en Afrique.

Dans son intervention, M. Bourita a indiqué que cette participation intervient suite à la tenue, le 20 mars 2025 sous présidence marocaine, de la toute première réunion ministérielle du CPS consacrée à l’IA, relevant que les recommandations de ladite réunion ont connu des avancées notables, notamment à travers l’adoption de la Déclaration africaine sur l’IA ayant fait l’annonce de la création d’un Fonds africain dédié à cette technologie.

Tout en soulignant que l’engagement du Maroc pour faire de l’IA un levier stratégique de souveraineté, de développement et d’action publique s’inspire de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre a salué les initiatives continentales ambitieuses, notamment la mise en place d’un Groupe consultatif sur l’IA, réaffirmant le plein soutien du Royaume aux actions africaines visant à garantir un accès équitable et souverain à cette technologie.

Abordant les transformations induites par l’IA, M. Bourita a attiré l’attention sur trois préoccupations majeures liées à “la gouvernance”, marquée par les défis posés par la prolifération des contenus manipulés et des campagnes de désinformation susceptibles d’influencer les processus démocratiques et de fragiliser la confiance dans les institutions, à “la conflictualité”, caractérisée par l’usage croissant de l’IA dans les dynamiques de conflit, notamment à travers la diffusion des discours de haine et la manipulation ciblée des opinions, exacerbant les tensions, et au “maintien de la paix”, dans un contexte de complexification des environnements opérationnels liée à la multiplication des sources d’information et à l’émergence de menaces hybrides.

Face à ces défis, le ministre a proposé la mise en place de mécanismes africains de veille, d’alerte et de réponse rapide vis-à-vis des manipulations informationnelles, le développement de dispositifs de détection des discours de haine et de gestion des crises informationnelles, le renforcement des capacités humaines africaines dans les métiers de l’IA, ainsi que l’élaboration de cadres d’engagement avec les plateformes numériques et le développement de solutions africaines d’IA dédiées à la prévention des conflits et au soutien des opérations de paix.

En conclusion, et tout en évoquant les avancées du Royaume en matière d’IA, notamment à travers la stratégie “Maroc Digital 2030” ou encore l’initiative “AI Made in Morocco”, M. Bourita a réaffirmé l’engagement du Maroc à accompagner les dynamiques africaines en matière d’IA, dans l’objectif de faire émerger une IA africaine, souveraine, responsable et résolument tournée vers les intérêts des peuples du continent.

LR/MAP