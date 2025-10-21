Décès de l’acteur Abdelkader Moutaâ à l’âge de 85 ans

Partager Facebook

L’acteur marocain Abdelkader Moutaâ est décédé, mardi à Casablanca, à l’âge de 85 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Grâce à ses brillantes performances à la télévision, au théâtre et au cinéma, le défunt a laissé un héritage immense qui a fortement marqué le public marocain.

Le regretté artiste fait partie de la première génération d’acteurs, tant au cinéma où il a joué dans le film “Washma” du réalisateur Hamid Bennani (1970), qu’à la télévision où il est associé dans l’esprit de générations de téléspectateurs marocains au nom de Taher Belfriat, un personnage emblématique qu’il a incarné avec brio dans la série “Khamsa w Khmiss” (1987).

Feu Abdelkader Moutaâ a débuté sa longue et remarquable carrière aux côtés de pionniers du théâtre marocain, en rejoignant la troupe de théâtre Maamoura au début des années 1960. Sa voix puissante lui a également ouvert la voie pour intégrer la troupe de la Radiodiffusion et de la Télévision et devenir une figure populaire de la radio nationale.

Le défunt, qui s’est forgé une personnalité artistique singulière grâce à son esprit d’autodidacte, se distinguait par sa présence et son talent alliant comédie et drame.

Parmi les étapes les plus importantes de sa carrière figurent “Washma” et “El Bandiya” (2003), “Jeu avec les loups” (2005) et “Chiens du Douar” (2010) au cinéma, ainsi que “Khamsa w Khmiss” et “Six de Soixante” (1988), “Loups dans le cercle” (1997), “Oulad Ennas” (1999), “Douayer Zmane” (2000), “Un jour pas comme les autres” (2008) et “Larmes des hommes” (2014) à la télévision.

LR/MAP